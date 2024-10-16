Η συλλογή κοσμημάτων της Σίρλεϊ Μπάσι κατέρριψε παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία στο Παρίσι, με όλες τις δημιουργίες που ανήκουν στην τραγουδίστρια να πωλούνται στη συλλογική τιμή των 2,2 εκατ. ευρώ.

Η Σίρλεϊ Μπάσι, η οποία μεγάλωσε στο Τίγκερ Μπέι του Κάρντιφ και είναι γνωστή για την επιτυχία από την ταινία του Τζέιμς Μποντ, το 1971, «Diamonds Are Forever», με πρωταγωνιστή τον Σερ Σον Κόνερι έχει δηλώσει παλαιότερα ότι αποδέχτηκε την πρόταση να τραγουδήσει το τραγούδι καθώς οι στίχοι του «ακούγονται αληθινοί».

Η συλλογή πωλήθηκε σε δημοπρασία του Sotheby's, στις 10 Οκτωβρίου, με τα έσοδα να διατίθενται σε ανθρωπιστικούς οργανισμούς που επέλεξε η τραγουδίστρια.

Το διαμαντένιο δαχτυλίδι Van Cleef και Arpels από τη δεκαετίας του 1960 με διαμάντια κοπής μπριγιάν, που της χάρισε ο Σερ Έλτον Τζον πωλήθηκε έναντι 48.000 ευρώ, σε τιμή πάνω από το τριπλάσιο της αρχικής πυο ήταν 10.000 έως 15.000 ευρώ.

Περιδέραιο από σμαράγδι και διαμάντι Van Cleef and Arpels, που αγόρασε η τραγουδίστρια για να τιμήσει την πρώτη της παράσταση Royal Variety μπροστά στη βασίλισσα Ελισάβετ Β', πωλήθηκε στην τιμή των 174.000 ευρώ υπερδιπλάσιο ποσό της αρχικής εκτίμησης που ήταν 50.000 έως 70.000 ευρώ.

Μια βίντατζ διαμαντένια καρφίτσα από το 1905 πωλήθηκε 162.000 ευρώ σχεδόν πέντε φορές πάνω από την αρχική εκτίμηση που ήταν μεταξύ 26.000 και 35.000 ευρώ.

«Ερωτεύτηκα τα κοσμήματα όταν ανακάλυψα για πρώτη φορά τα φυσικά μαργαριτάρια ως ανερχόμενη τραγουδίστρια και αγόρασα στον εαυτό μου την πρώτη μου σειρά από μαργαριτάρια - το πρώτο κόσμημα που είχα αγοράσει ποτέ» ανέφερε η Σίρλεϊ Μπάσι πριν από τη δημοπρασία.

«Ωστόσο, γρήγορα πέρασα στο ισόβιο πάθος μου για τα διαμάντια που προηγήθηκε της ηχογράφησης του "Diamonds Are Forever". Στην πραγματικότητα, δέχτηκα να τραγουδήσω το τραγούδι γιατί μου φαινόταν αληθινό και αυτό που αισθάνομαι για τα διαμάντια τότε και τώρα» εξήγησε η τραγουδίστρια.

«Το να συλλέγω κοσμήματα για μένα είναι σαν να μαζεύω αναμνήσεις και αυτή η συλλογή είναι γεμάτη από αυτές» πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

