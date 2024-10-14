Με το κορυφαίο βραβείο του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Hamptons για το σύνολο της καριέρας της, τιμήθηκε η Ντέμι Μουρ (Demi Moore), η οποία μετά τη βράβευση και κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης με το κοινό, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην υγεία του Μπρους Γουίλις (Bruce Willis) ο οποίος πάσχει από μετωποκροταφική άνοια, γνωστή ως FTD.

Η Ντέμι Μουρ ήταν παντρεμένη με τον διάσημο ηθοποιό από το 1987 έως το 2000, έχοντας αποκτήσει τρεις κόρες και είναι στο πλευρό της νέας οικογένειας του Γουίλις από την πρώτη ημέρα της ασθένειας του.

«Η ασθένεια είναι αυτό που είναι, ασθένεια. Και νομίζω ότι πρέπει να το αποδεχόμαστε ακριβώς όπως είναι. Αλλά εκεί που βρίσκεται τώρα (σε αυτή τη φάση), είναι σταθερός», ανέφερε η σταρ, δίνοντας τα νεότερα για την υγεία του Γουίλις.

«Αυτό που ενθαρρύνω πάντα ότι πρέπει να κάνει κανείς, είναι να συναντάμε τον ασθενή στο σημείο που βρίσκεται. Όταν κρατάς αυτό που ήταν στο παρελθόν, νομίζω ότι είναι χαμένη υπόθεση. Αλλά όταν κατανοείς το πού βρίσκεται τώρα, νομίζω ότι είναι πιο γλυκό», πρόσθεσε για τον πρωταγωνιστή του «Die Hard». Και αποκάλυψε ότι επισκέφθηκε τον Μπρους Γουίλις πριν από δύο ημέρες μαζί με την εγγονή της.

«Θα μοιράζομαι μαζί του ό,τι έχω, για όσο καιρό τον έχω ακόμα», κατέληξε συγκινημένη.

