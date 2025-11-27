Μαντόνα: Όταν το MTV απαγόρευσε το «Justify My Love» λόγω προκλητικότητας…

Η Μαντόνα δεν είναι άγνωστη στις αντιπαραθέσεις, αλλά ο πόλεμος που διεξάγει εδώ και χρόνια με τους λογοκριτές είναι αναμφισβήτητα ένας από τους μεγαλύτερους.

Πολλές στιγμές στην ιστορική καριέρα της τραγουδίστριας έχουν χαρακτηριστεί προκλητικές. Τον Νοέμβριο του 1990, η άρνηση του MTV να μεταδώσει το μουσικό βίντεο για το «Justify My Love», το πρώτο single από το «The Immaculate Collection», έγινε πρωτοσέλιδο και εκτόξευσε το single στην κορυφή. Μάλιστα, το βίντεο γυρίστηκε στο Παρίσι. Η Μαντόνα εμφανίστηκε μαζί με τον τότε φίλο της, Tony Ward, υπό τη σκηνοθεσία του Jean-Baptiste Mondino.

Το βίντεο παρουσίαζε μια κουρασμένη Μαντόνα που συναντούσε έναν μυστηριώδη άνδρα και μια γυναίκα στον διάδρομο ενός ξενοδοχείου, οι οποίοι την αποπλάνησαν για να περάσουν μαζί τη νύχτα, ως φόρο τιμής στην γαλλική ταινία του 1963,« Bay of Angels», με πρωταγωνίστρια την Jeanne Moreau.

Το σέξι βίντεο περιείχε στοιχεία σαδομαζοχισμού, ηδονοβλεψίας και άλλα, και παρόλο που ήταν πολύ προκλητικό, δεν ήταν εντελώς άσεμνο. Η πιο τολμηρή εικόνα έδειχνε μια γυναίκα που ήταν γυμνόστηθη, εκτός από ένα ζευγάρι τιράντες που κάλυπταν τις θηλές της.

Το MTV της δεκαετίας του ’80 δεν το έβγαλε ποτέ στον αέρα. Με τα σημερινά δεδομένα, αυτό δεν θα συνέβαινε ποτέ. Ωστόσο, αυτή η απόφαση είχε σαν αποτέλεσμα το κομμάτι να γίνει τεράστια επιτυχία. Η Μαντόνα εμφανίστηκε στο Nightline στις 3 Δεκεμβρίου 1990 για να μιλήσει για την απόφαση να απαγορευτεί το βίντεο της για το τηλεοπτικό κοινό.



«Όταν έκανα το βίντεο για το ‘’Vogue’’, υπάρχει μια σκηνή όπου φοράω ένα διαφανές φόρεμα και φαίνονται καθαρά τα στήθη μου. Μου είπαν ότι ήθελαν να το αφαιρέσω, αλλά εγώ αρνήθηκα και τελικά το έδειξαν ούτως ή άλλως», εξήγησε η καλλιτέχνις. «Σκέφτηκα ότι για άλλη μια φορά θα μπορούσα να παραβώ λίγο τους κανόνες».

Σχετικά με την απόφαση του MTV, η Μαντόνα είχε δηλώσει: «Όταν το δώσαμε στο MTV, ρωτήσαμε αν θα το έπαιζαν. Λίγο αργότερα μας απάντησαν αρνητικά. Τους ρώτησα: ‘’Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σκηνή που σας ενοχλεί;’’. Μου απάντησαν: ‘’Όχι, ήταν ολόκληρο το ύφος’’. Έτσι, δεν είχαμε καν την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να το κάνουμε κατάλληλο για προβολή. Το απέρριψαν εντελώς».

Η Μαντόνα απάντησε, επίσης, στις κατηγορίες ότι το βίντεο φτιάχτηκε σκόπιμα για να είναι πολύ προκλητικό για την τηλεόραση, ώστε να μπορέσει να κερδίσει από τις πωλήσεις VHS. «Μπορεί να φαίνεται ότι ήταν μια διαφημιστική κίνηση και πρέπει να πω ότι ήμουν πολύ τυχερή. Αλλά δεν είχα σκοπό να πουλήσω αυτό το βίντεο. Η διαμάχη απλά συνέβη. Δεν ήταν προμελετημένη», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

