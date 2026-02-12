Κέιλι Κουόκο: Έκανα τόσα Botox που δεν είχα εκφράσεις προσώπου

Η ηθοποιός Κέιλι Κουόκο αποκάλυψε ότι, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της δημοφιλούς σειράς «The Big Bang Theory», είχε κάνει τόσο έντονη χρήση Botox, ώστε το πρόσωπό της είχε μουδιάσει σε βαθμό που δυσκολευόταν να αποδώσει σωστά τα κωμικά μέρη του ρόλου της ως Πένι

Η ηθοποιός μίλησε αναφέρθηκε στην εμπερία της αυτή μιλώντας στο επεισόδιο του podcast «Not Skinny But Not Fat» με τη δημοσιογράφο Αμάντα Χιρς,

Όπως ανέφερε, το περιστατικό συνέβη περίπου στα μισά της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 2007 έως το 2019.

«Ήθελα απλώς να κάνω λίγο Botox. Έκανα στο μέτωπο και γενικά στο πρόσωπο και ήμουν πολύ ενθουσιασμένη», είπε μεταξύ άλλων.

Ωστόσο, στα γυρίσματα, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε πλέον να κινήσει το μέτωπό της όπως απαιτούσε ο ρόλος της. «Ήταν την ίδια εβδομάδα που υπήρχε μια σκηνή όπου έπρεπε να κάνω έντονες εκφράσεις με το πρόσωπό μου και απλώς δεν μπορούσα να κουνηθώ», εξήγησε, προσθέτοντας ότι έλεγε τα αστεία χωρίς καμία κίνηση στο πρόσωπό της. «Το μέτωπό μου δεν κουνιόταν καθόλου και φαινόταν σαν να προσπαθούσα μάταια».

Η Κουόκο σημείωσε πως, παρότι κανείς στο συνεργείο δεν σχολίασε κάτι, η ίδια ένιωσε αμηχανία. «Δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο άσχημο έδειχνε. Εκεί σκέφτηκα ότι πρέπει να το πάμε πιο χαλαρά», είπε χαρακτηριστικά.

Παρά την αρχική κακή εμπειρία, η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι συνέχισε να χρησιμοποιεί Botox, αποφεύγοντας όμως το μέτωπο. «Μου αρέσει λίγο Botox», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι πλέον κάνει ενέσεις μόνο γύρω από τα μάτια και στον λαιμό για να απαλύνει τις γραμμές.

Η Κουόκο δεν είναι η μόνη διάσημη που έχει μιλήσει ανοιχτά για τις αρνητικές επιπτώσεις αισθητικών παρεμβάσεων. Τον Δεκέμβριο του 2024, η Μέγκαν Τρέινορ αποκάλυψε στο podcast «Workin’ On It with Meghan Trainor & Ryan Trainor» ότι έκανε «υπερβολικό Botox», με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χαμογελάσει.

«Έκανα πάρα πολύ Botox και χρειάζομαι βοήθεια. Το παράκανα», είχε δηλώσει, προσθέτοντας ότι οι ενέσεις έγιναν κυρίως στο μέτωπο.

Πηγή: skai.gr

