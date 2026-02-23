Η Μακένα Γκρέις (Mckenna Grace) εξασφάλισε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην επερχόμενη live-action σειρά «Scooby-Doo» των Berlanti Productions και Netflix. Σύμφωνα με το Deadline, η νεαρή ηθοποιός θα υποδυθεί τη Daphne στη σειρά των 8 επεισοδίων, η οποία θα λειτουργεί ως πρίκουελ.

Το πρότζεκτ, μια συνεργασία των Midnight Radio, Berlanti Productions και Warner Bros. Television, περιήλθε στην πλατφόρμα την περασμένη άνοιξη μετά από μάχη προσφορών, με δέσμευση για απευθείας παραγωγή.

Οι Τζος Άπελμπαουμ (Josh Appelbaum) και Σκοτ Ρόσενμπεργκ (Scott Rosenberg) της Midnight Radio θα έχουν χρέη showrunners, σεναριογράφων και εκτελεστικών παραγωγών.

Η σειρά, που προς το παρόν δεν έχει επίσημο τίτλο, θα βασίζεται στους εμβληματικούς χαρακτήρες της εταιρία παραγωγής Hanna-Barbera Productions και θα επικεντρώνεται στην πρώτη γνωριμία των μελών της Εταιρείας Μυστηρίου (Mystery Inc).

Όπως αναφέρει η επίσημη σύνοψη, «κατά τη διάρκεια του τελευταίου τους καλοκαιριού στην κατασκήνωση, οι παλιοί φίλοι Shaggy και Daphne εμπλέκονται σε ένα μυστήριο γύρω από ένα χαμένο κουτάβι Γερμανικού Μολοσσού που ενδέχεται να υπήρξε μάρτυρας ενός υπερφυσικού φόνου.

Μαζί με τη Velma και τον γοητευτικό νεοφερμένο Freddy, ξεκινούν να λύσουν την υπόθεση, η οποία τους παρασύρει σε έναν ανατριχιαστικό εφιάλτη που απειλεί να αποκαλύψει όλα τους τα μυστικά».

Στα επόμενα επαγγελματικά βήματα της Μακένα Γκρέις περιλαμβάνονται το πολυαναμενόμενο «Scream 7» και το «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping» το οποίο θα κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.