Urban Jungle Deco: Σε απλά ελληνικά, πώς να φέρεις τα φυτά μέσα στο σπίτι

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν είναι μόνο μια όμορφη πινελιά στη διακόσμηση, αλλά και ένας τρόπος να φέρεις τη φύση μέσα στο σπίτι σου. Βελτιώνουν την ποιότητα του αέρα, δημιουργούν αίσθηση χαλάρωσης και δίνουν ζωή σε κάθε χώρο. Αν θέλεις να μετατρέψεις το σπίτι σου σε ένα μικρό urban jungle, τότε η λύση είναι απλή: περισσότερα φυτά!

Διαβάστε ακόμα : Κούραση χωρίς λόγο; Οι 5 πιο συνηθισμένες αιτίες και πώς να ανακτήσεις την ενέργειά σου

Αρχικά, σκέψου ποιο στυλ σε εκφράζει. Αν σου αρέσει η boho αισθητική, μπορείς να συνδυάσεις φυτά με φυσικά υλικά, όπως ρατάν, λινό και macramé. Αν προτιμάς minimal deco, λίγα αλλά εντυπωσιακά φυτά σε sleek γλάστρες θα δώσουν τον μοντέρνο χαρακτήρα που αναζητάς. Αν θέλεις μια πιο tropical αίσθηση, επίλεξε μεγάλα, έντονα φυτά, όπως οι φοίνικες, που θυμίζουν ζούγκλα. Ακόμα και στο σκανδιναβικό στυλ, όπου κυριαρχούν οι ουδέτερες αποχρώσεις, το πράσινο από τα φυτά μπορεί να κάνει τον χώρο πιο ζεστό και φιλόξενο.

Η επιλογή των σωστών φυτών είναι το επόμενο βήμα. Αν δεν έχεις εμπειρία, ξεκίνησε με εύκολες και ανθεκτικές επιλογές, όπως η σανσεβιέρια, ο πόθος και η ζάμια, που απαιτούν ελάχιστη φροντίδα. Αν έχεις περισσότερο χώρο, μπορείς να επενδύσεις σε εντυπωσιακά φυτά, όπως η μονστέρα, το φιλόδενδρο και ο φοίνικας Areca, που δίνουν αμέσως τροπική αίσθηση.

Για να δημιουργήσεις ένα πράσινο καταφύγιο, διάλεξε σημεία που θα αναδείξουν τα φυτά σου. Μια μεγάλη γλάστρα σε μια γωνία του σαλονιού, ένα σύνολο από μικρά φυτά σε ένα ράφι ή κρεμαστά φυτά σε macramé βάσεις μπορούν να αλλάξουν εντελώς την ατμόσφαιρα.

Αν έχεις φυσικό φως στην κουζίνα, μπορείς να φτιάξεις έναν mini κήπο με μυρωδικά όπως βασιλικό, δυόσμο και δεντρολίβανο. Στο μπάνιο, εφόσον υπάρχει υγρασία, μπορείς να βάλεις φτέρες ή πόθο, ενώ στο υπνοδωμάτιο φυτά όπως η σανσεβιέρια και η λεβάντα βοηθούν στην ηρεμία και τον ύπνο.

Η επιλογή της σωστής γλάστρας είναι εξίσου σημαντική. Οι τερακότα γλάστρες δίνουν boho vibes, τα λευκά κεραμικά δοχεία ταιριάζουν σε minimal χώρους, ενώ τα ξύλινα stands προσθέτουν ύψος και κομψότητα. Αν θέλεις κάτι πιο ιδιαίτερο, μπορείς να χρησιμοποιήσεις γυάλες για αερόφυτα ή ακόμα και παλιά ποτήρια και κούπες για μικρά φυτά.

Όσο όμορφα κι αν είναι τα φυτά όμως, χρειάζονται φροντίδα για να παραμείνουν ζωντανά. Μην το παρακάνεις με το πότισμα, γιατί τα περισσότερα φυτά θέλουν νερό μόνο όταν στεγνώνει το χώμα τους. Το φως είναι εξίσου σημαντικό: κάποια φυτά λατρεύουν τον ήλιο, ενώ άλλα προτιμούν τη σκιά. Επίσης, μία φορά τον μήνα λίπανση θα τα βοηθήσει να διατηρούνται υγιή και λαμπερά. Αν φοβάσαι ότι θα ξεχνάς το πότισμα, μπορείς να δοκιμάσεις αυτοποτιζόμενες γλάστρες ή να βάλεις υπενθυμίσεις στο κινητό σου.

Για να ολοκληρώσεις το urban jungle deco, πρόσθεσε cozy στοιχεία που θα αναδείξουν το πράσινο. Ένα χαλί με φυσικά υλικά, ξύλινα ή μπαμπού διακοσμητικά, μαξιλάρια σε γήινες αποχρώσεις και fairy lights γύρω από τα φυτά μπορούν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και ηρεμίας.

Δεν έχει σημασία αν έχεις μικρό ή μεγάλο χώρο, μπορείς πάντα να φέρεις λίγο πράσινο στη ζωή σου. Τα φυτά δεν είναι απλώς διακόσμηση, είναι ένας τρόπος να δημιουργήσεις ένα περιβάλλον που σε χαλαρώνει και σου δίνει ενέργεια. Τόλμησέ το και φτιάξε το δικό σου urban jungle!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.