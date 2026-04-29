Σάνον Ελίζαμπεθ: Από το «American Pie» στο OnlyFans – Έβγαλε 1 εκατ. δολάρια σε μία εβδομάδα

Δυναμικό είναι το ξεκίνημα της Σάνον Ελίζαμπεθ στο OnlyFans, καθώς η 52χρονη ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστή ως «Νάντια» στο «American Pie», φέρεται να έχει ήδη κερδίσει πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια μέσα σε μόλις μία εβδομάδα.

Πηγή από το περιβάλλον της, όπως γράφει η «Page Six», ανέφερε πως μέχρι τη Δευτέρα τα έσοδά της είχαν ήδη ξεπεράσει το επταψήφιο ποσό. «Περισσότερα από τα μισά προήλθαν από άμεσα μηνύματα με χρήστες του OnlyFans, ενώ τα υπόλοιπα από tips και αναρτήσεις», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, δημοσίευμα του «Variety» υποστηρίζει ότι τα συνολικά της κέρδη μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερα, φτάνοντας έως και τα 1,2 εκατομμύρια δολάρια.

Η Σάνον Ελίζαμπεθ σκοπεύει να διαθέσει μέρος των εσόδων της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς μέσω του ιδρύματός της, Shannon Elizabeth Foundation. Στα σχέδιά της περιλαμβάνεται και η διοργάνωση ενός φιλανθρωπικού γκαλά στο Λας Βέγκας μέσα στο καλοκαίρι, με στόχο την ενίσχυση δράσεων που σχετίζονται με την προστασία των ζώων, του περιβάλλοντος, αλλά και τη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανάγκη.

Η δημιουργία του λογαριασμού της στην πλατφόρμα έγινε στις 16 Απριλίου, λίγο μετά τον χωρισμό της από τον σύζυγό της, Σάιμον Μπόχερτ, με τον οποίο είχαν παντρευτεί το 2021. Το ζευγάρι είχε γνωριστεί έξι χρόνια νωρίτερα και δεν απέκτησε παιδιά, ενώ, όπως διευκρίνισε η ίδια, ο χωρισμός τους είχε γίνει ήδη από τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους.

Σε δηλώσεις της στο Us Weekly, η ηθοποιός τόνισε πως βρίσκεται σε μια νέα φάση της ζωής της: «Νιώθω πιο δυνατή, πιο καθαρή και πιο ευτυχισμένη από ό,τι εδώ και πολύ καιρό».

Όπως εξήγησε, η απόφασή της να ενταχθεί στο OnlyFans δεν σχετίζεται μόνο με τα οικονομικά οφέλη, αλλά και με την ανάγκη να επανασυνδεθεί με το κοινό της. «Οι εμφανίσεις μου το τελευταίο διάστημα μου θύμισαν πόσο σημαντική ήταν πάντα για μένα η στήριξη των θαυμαστών μου και πόσο μου είχε λείψει αυτή η ενέργεια», ανέφερε.

Μέσα από την πλατφόρμα, επιδιώκει να προσφέρει μια πιο άμεση και προσωπική επαφή: «Το OnlyFans μου δίνει τη δυνατότητα να μοιραστώ στιγμές από τα παρασκήνια και μια πιο αυθεντική εικόνα της ζωής μου, με έναν τρόπο που καμία άλλη πλατφόρμα δεν επιτρέπει».

Η ίδια υπογράμμισε ότι το περιεχόμενο που θα «ανεβάζει» θα είναι αποκλειστικό, σημειώνοντας: «Δεν είναι απλώς κάτι που παρακολουθείς από απόσταση. Είναι για τους ανθρώπους που με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και θέλω να το νιώσουν».

Η Σάνον Ελίζαμπεθ έχει ξεκαθαρίσει πως αυτό το νέο επαγγελματικό βήμα αποτελεί μια συνειδητή επιλογή, μέσα από την οποία θέλει να έχει τον πλήρη έλεγχο της εικόνας και της καριέρας της, αφήνοντας πίσω της παλαιότερες καταστάσεις όπου, όπως έχει πει, άλλοι καθόριζαν την πορεία της.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.