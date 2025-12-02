Σάλος με την εμφάνιση της Λατόγια Τζάκσον: Οι φωτογραφίες που ανησύχησαν τους θαυμαστές της

Οι θαυμαστές της Λατόγια Τζάκσον εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την υγεία της τραγουδίστριας, μετά τη δημοσίευση ενός κολάζ φωτογραφιών, όπου διακρίνεται η πολύ λεπτή σιλουέτα της.

Η 69χρονη Τζάκσον μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες φορά κόκκινη μακρυμάνικη μπλούζα, μαύρο παντελόνι και χρυσές μυτερές γόβες. Συμπλήρωσε το ντύσιμό της με μια φαρδιά αλυσίδα-ζώνη και ένα βραχιόλι στο δεξί της χέρι. Η αδυνατισμένη της εικόνα έγινε ακόμη πιο εμφανής σε μια λήψη όπου ποζάρει προφίλ.

Η ίδια έγραψε στην ανάρτησή της: «Καλή Δευτέρα, φίλοι! Σας εύχομαι μια υπέροχη εβδομάδα! Μείνετε ασφαλείς, υγιείς και σας στέλνω πολλή αγάπη!».

Ενώ αρκετοί χρήστες σχολίασαν αρνητικά το βάρος της, άλλοι έσπευσαν να την υπερασπιστούν, επισημαίνοντας πως ανέκαθεν ήταν «μικροκαμωμένη».

«Η Λατόγια ήταν πάντα petite (μικροκαμωμένη) και είναι φυσιολογικό να χάνεις μυϊκή μάζα καθώς μεγαλώνεις», έγραψε μία θαυμάστρια. «Τα αστεία που κάνετε είναι πραγματικά άσκοπα και αγενή. Δεν θα είχατε την ίδια ενέργεια από κοντά. Μεγαλώστε λίγο».

(Δείτε τις φωτογραφίες πατώντας πάνω στο ένθετο του Instagram)

Τον περασμένο μήνα, η διάσημη τραγουδίστρια είχε «ανεβάσει» ένα αινιγματικό βίντεο από ιατρείο, χωρίς να αποκαλύπτει τον λόγο της επίσκεψής της. «Γεια σας, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Βρίσκομαι ξανά στον γιατρό και ελπίζω όλα να πάνε καλά, όλα τα αποτελέσματα να είναι καλά», ανέφερε τότε στο Instagram. Στη λεζάντα πρόσθεσε: «Στέλνω αγάπη και φως σε όλους! Μείνετε ασφαλείς και –πάνω απ’ όλα– υγιείς».

Πηγή: skai.gr

