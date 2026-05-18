Σάλμα Χάγιεκ: Το φιλί στον δισεκατομμυριούχο σύζυγό της και η εμφάνιση με γκρίζα μαλλιά

Η Σάλμα Χάγιεκ έκανε μια από τις πιο κομψές εμφανίσεις της στο Φεστιβάλ των Καννών, δίνοντας το «παρών» στα βραβεία «Kering Women In Motion».

Η 59χρονη ηθοποιός εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με φτερά, επιλέγοντας ένα look που συνδύαζε χολιγουντιανή λάμψη και φυσική κομψότητα. Τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ψηλό κότσο, αφήνοντας να φανούν οι γκρίζες ρίζες της, τις οποίες η ίδια δεν κρύβει πια, ακολουθώντας το παράδειγμα σταρ όπως η Άντι ΜακΝτάουελ και η Έλεν Μίρεν.

Στο πλευρό της βρισκόταν ο σύζυγός της, Φρανσουά-Ανρί Πινό, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί, με τη Χάγιεκ να του δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο μπροστά στους φωτογράφους. Ο Πινό εμφανίστηκε με κλασικό μαύρο κοστούμι και παπιγιόν, ενώ δεν έκρυβε το χαμόγελό του στο πλευρό της ηθοποιού.

Η Σάλμα Χάγιεκ και ο Φρανσουά-Ανρί Πινό παντρεύτηκαν το 2009 στη Βενετία και έχουν αποκτήσει μία κόρη, τη Βαλεντίνα. Ο Γάλλος επιχειρηματίας βρίσκεται πίσω από έναν από τους ισχυρότερους ομίλους πολυτελείας στον κόσμο, στον οποίο ανήκουν μεγάλοι οίκοι μόδας όπως οι Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga και Alexander McQueen.

Τα φετινά βραβεία «Kering Women In Motion» τίμησαν τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό Τζούλιαν Μουρ για την προσφορά της στον κινηματογράφο και τη διαρκή στήριξή της στις γυναίκες της βιομηχανίας. Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Φεστιβάλ των Καννών, αναδεικνύει τη συμβολή των γυναικών τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα. Το βραβείο ανερχόμενου ταλέντου απονεμήθηκε φέτος στην Ιταλίδα δημιουργό Μαργκερίτα Σπαμπινάτο.

Στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, το οποίο πραγματοποιείται από τις 12 έως τις 23 Μαΐου 2026, πρόεδρος της κριτικής επιτροπής είναι ο Νοτιοκορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ. Στην επιτροπή συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, η Ντέμι Μουρ, η Κλόι Ζάο και ο Στέλαν Σκάρσγκορντ. Φέτος, το Φεστιβάλ τίμησε επίσης τον Πίτερ Τζάκσον με τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, αναγνωρίζοντας μια καριέρα που συνδύασε τα μεγάλα χολιγουντιανά θεάματα με καλλιτεχνική φιλοδοξία και τεχνολογική τόλμη. Ο σκηνοθέτης του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» χαρακτήρισε τη διάκριση μία από τις μεγαλύτερες τιμές της διαδρομής του.

Πηγή: skai.gr

