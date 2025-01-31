Ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ περνούν περισσότερο χρόνο μαζί από ποτέ από τότε που χώρισαν, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο.

Ο πρωταγωνιστής του «Batman» και η ηθοποιός του «13 Going on 30» -που ήταν παντρεμένοι για 10 χρόνια, από το 2005 έως το 2015- «είναι πιο κοντά από ποτέ μετά το διαζύγιό τους», λέει άνθρωπος που μίλησε στο «Page Six».

Why Ben Affleck and Jennifer Garner are spending ‘more time together than ever’ since their divorce https://t.co/K9rO9RRwtf pic.twitter.com/VG8YRmVQRg — Page Six (@PageSix) January 30, 2025

Ιδιαίτερα μετά το διαζύγιο του Μπεν από την Τζένιφερ Λόπεζ και με τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες και όλα όσα συμβαίνουν, ο Άφλεκ και η Γκάρνερ «στηρίζουν ο ένας τον άλλο περισσότερο από ποτέ. Πραγματικά έχουν στενό δεσμό», εξηγεί. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει 3 παιδιά μαζί: Violet, 19 ετών, Seraphina, 16 ετών και Samuel, 12 ετών.

«Γνωρίζουν ότι δεν τα πάνε όλοι οι πρώην τόσο καλά και νιώθουν πολύ ευγνώμονες που έχουν μια τόσο καταπληκτική σχέση», προσθέτει ο ίδιος άνθρωπος. Τον περασμένο μήνα, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Γκάρνερ γιόρτασαν μαζί με τα παιδιά τους τα Χριστούγεννα, ενώ την Ημέρα των Ευχαριστιών έδειξαν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, προσφέροντας γεύματα σε άπορους σε γειτονιά του Λος Άντζελες. Μαζί με τα τρία παιδιά τους συμμετείχαν στη φιλανθρωπική εκδήλωση της οργάνωσης «The Midnight Mission», μοιράζοντας φαγητό και χαμόγελα σε όσους το είχαν ανάγκη.

O διάσημος ηθοποιός έχει επανειλημμένα μιλήσει δημόσια για την αγάπη και τον σεβασμό που τρέφει για την πρώην σύζυγό του. «Όταν έχεις παιδιά με κάποιον, είσαι για πάντα συνδεδεμένος μαζί του. Και είμαι πολύ τυχερός που αυτή (Γκάρνερ) είναι η μητέρα των παιδιών μου», είχε πει χαρακτηριστικά σε παλαιότερη συνέντευξή του.

