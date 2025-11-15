Ρόμπι Γουίλιαμς: Οι ενέσεις αδυνατίσματος του προκαλούν τύφλωση

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς εκφράζει σοβαρές ανησυχίες ότι οι ενέσεις απώλειας βάρους που χρησιμοποιεί μπορεί να επηρεάζουν δραματικά την όρασή του, αποκαλύπτοντας ότι αντιμετωπίζει πλέον θολή όραση που επιδεινώνεται με ανησυχητικούς ρυθμούς.

Ο 51χρονος σταρ, μιλώντας στη εφημερίδα «The Sun», εξήγησε ότι τους τελευταίους μήνες η όρασή του έχει μειωθεί σημαντικά. Όπως παραδέχθηκε, το πρόβλημα είναι τόσο έντονο που τον δυσκολεύει ακόμα και στις ζωντανές του εμφανίσεις.

Ο καλλιτέχνης περιέγραψε ότι δυσκολεύεται να διακρίνει τα πρόσωπα των θαυμαστών του στις συναυλίες του, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «βλέπει απλώς σχήματα». Το πρώτο «καμπανάκι» ήρθε σε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου, όταν αντιλήφθηκε πως δεν μπορούσε να ξεχωρίσει τους παίκτες στο γήπεδο.

Αν και συμβουλεύτηκε οπτικό και προμηθεύτηκε νέα γυαλιά, αρχικά δεν συνέδεσε την επιδείνωση της όρασης με τις ενέσεις αδυνατίσματος. «Ήμουν από τους πρώτους που άρχισαν να τα χρησιμοποιούν, αλλά η όρασή μου γίνεται όλο και πιο θολή. Δεν πιστεύω ότι φταίει η ηλικία - πιστεύω ότι φταίνε τα φάρμακα», τόνισε.

Ο τραγουδιστής υποστήριξε ότι παρότι οι θαυμαστές του ζουν ιδιαίτερες στιγμές μαζί του στη σκηνή, εκείνος συχνά αδυνατεί να δει τα πρόσωπά τους. «Δεν έχουν ιδέα ότι δεν μπορώ να τους δω», δήλωσε.

Tomorrow's front page: Fat jabs making me blind, says Robbie Williamshttps://t.co/Ps9nBV4XcC pic.twitter.com/w909whzk0u — The Sun (@TheSun) November 14, 2025

Παρά τις ανησυχίες του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στα οφέλη που είχε από το φάρμακο, επισημαίνοντας ότι τον βοήθησε σημαντικά στη διαχείριση των χρόνιων ψυχικών του δυσκολιών, περιγράφοντας την αλλαγή ως «μεταμορφωτική». Παράλληλα, έχει υιοθετήσει ένα πιο υγιεινό πρόγραμμα που περιλαμβάνει καθημερινή άσκηση και ενδυνάμωση.

Ο καλλιτέχνης έχει μιλήσει στο παρελθόν για την απώλεια βάρους που πέτυχε με παρόμοια φάρμακα, δηλώνοντας ότι έπεσε από 86,5 κιλά σε 77,5, και περιγράφοντας τα αποτελέσματα ως «χριστουγεννιάτικο θαύμα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.