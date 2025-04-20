Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: Απόδραση στη Ναύπακτο με τα travel buddies τους

Ένα πολύ όμορφο και γραφικό Πάσχα επέλεξαν να περάσουν ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση αλλά όχι μόνοι τους.

Το ζευγάρι των πρωταθλητών μας, εκτός από τις κόρες του, Σοφία και Λένια, ταξίδεψε στη Ναύπακτο μαζί με τα travel buddy τους, όπως θα έλεγε κανείς, τον γυμναστή Γιώργο Χατζηευσταθίου και τη σύζυγό του Βιβή αλλά και τη μητέρα της Βασιλικής, Έλενα Μπούρδου.

Μιλλούση και Πετρούνιας έχουν ταξιδέψει ξανά μαζί με το συγκεκριμένο ζευγάρι και μας το είχαν δείξει στο Instagram όταν πήγαν όλοι μαζί στην Πράγα.





