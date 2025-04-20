Λευτέρης Πετρούνιας - Βασιλική Μιλλούση: Απόδραση στη Ναύπακτο με τα travel buddies τους

Ένα πολύ όμορφο και γραφικό Πάσχα επέλεξαν να περάσουν ο Λευτέρης Πετρούνιας και η Βασιλική Μιλλούση αλλά όχι μόνοι τους.
Το ζευγάρι των πρωταθλητών μας, εκτός από τις κόρες του, Σοφία και Λένια, ταξίδεψε στη Ναύπακτο μαζί με τα travel buddy τους, όπως θα έλεγε κανείς, τον γυμναστή Γιώργο Χατζηευσταθίου και τη σύζυγό του Βιβή αλλά και τη μητέρα της Βασιλικής, Έλενα Μπούρδου.
Μιλλούση και Πετρούνιας έχουν ταξιδέψει ξανά μαζί με το συγκεκριμένο ζευγάρι και μας το είχαν δείξει στο Instagram όταν πήγαν όλοι μαζί στην Πράγα.
- Άντζελα Δημητρίου: Έκανε Ανάσταση μονιασμένη με την κόρη της, τον γαμπρό της και την εγγονή της
- Πέτρος Πολυχρονίδης: Γύρισε από το Τόκιο εκστασιασμένος και είχε 1000 λόγους να επαινέσει την Ιαπωνία και τους κατοίκους της
- Σε... παραμυθένια διαμάχη η Μέγκαν Μαρκλ: Την κατηγορούν ότι αντέγραψε παιδική σειρά
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.