Άντζελα Δημητρίου: Έκανε Ανάσταση μονιασμένη με την κόρη της, τον γαμπρό της και την εγγονή της

Κρατώντας από το χέρι τη συνονόματη εγγονή της έκανε Ανάσταση η Άντζελα Δημητρίου που έστειλε ευχές αγκαλιά με την κόρη της, Όλγα.
Αυτό ο Πάσχα τη βρήκε ξανά μονιασμένη με την κόρη και τον γαμπρό της μετά τις οικογενειακές περιπέτειες που είχαν στο πρόσφατο παρελθόν.
Ντυμένη στα λευκά, ευχήθηκε το Άγιο Φως να φωτίζει πάντα τις καρδιές μας και τις οικογένειές μας και αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί με την Όλγα, δείχνοντας ότι έχουν αφήσει πίσω τους τις κακές στιγμές που έζησαν μετά τον θάνατο της μητέρας της.
Άλλωστε ποια οικογένεια δεν έχει πάθη;
