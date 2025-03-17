Για την πτώση του κατά τη διάρκεια διακοπών του στη Σαντορίνη που είχε ως αποτέλεσμα πολλαπλά κατάγματα στο πόδι, καθώς και μεταγγίσεις αίματος, μίλησε το σύμβολο της ποπ της δεκαετίας του ογδόντα, Paul Young. Ο ίδιος γλίστρησε και έπεσε στα σκαλοπάτια ξενοδοχείου ενώ περπατούσε για το πρωινό.

Μιλώντας στην Daily Mirror, ο 69χρονος θυμάται: «Mόλις έβαλα το πόδι μου στο πρώτο σκαλί, το πόδι μου γλίστρησε. Έπεσα και το πόδι μου ράγισε.» προσθέτοντας πως έχασε τον έλεγχο έπεσε και σε άλλα τρία, τέσσερα σκαλιά σπάζοντας το πόδι ξανά και ξανά.

«Ήταν ένα πολλαπλό κάταγμα. Όταν σταμάτησα, κοίταξα κάτω και το πόδι μου ήταν σε μια ελαφρώς περίεργη θέση», σημειώνει αναφέροντας πως προσπάθησε να το ισιώσει και τότε άρχισε ο πόνος.

Μόλις η σύζυγος του Paul, η 53χρονη Lorna, ενημέρωσε το ξενοδοχείο, μετά το ατύχημα τον Σεπτέμβριο, ο Paul μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Σαντορίνης στον Καρτεράδο, όπου οι ακτινογραφίες έδειξαν μια σειρά καταγμάτων στο αριστερό του μηριαίο οστό, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Mirror.

«Τα κατάγματα ήταν τόσο κοντά το ένα στο άλλο, που υπήρχε κίνδυνος να σπάσει το πόδι. Το μόνο φάρμακο που είχαν ήταν η παρακεταμόλη. Ούρλιαζα όλη την ώρα και τις περισσότερες φορές είχα τα μάτια μου κλειστά γιατί ο πόνος ήταν τρομερός», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την Mirror, χωρίς χειρουργούς στο νοσοκομείο της Σαντορίνης, ο Πολ ήταν ξαπλωμένος στο φορείο, στο διάδρομο του νοσοκομείου για εννέα ώρες ενώ προσπαθούσε να κανονίσει ιδιωτική πτήση προκειμένου να μεταφερθεί στην Αθήνα, όπου θα μπορούσε να λάβει την επείγουσα φροντίδα που χρειαζόταν. Το επόμενο πρωί, αφού έφτασε σε νοσοκομείο στην Αθήνα, ο Paul υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Ο Paul, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέρασε τις επόμενες δύο ημέρες στην εντατική καθώς είχε έντονη αιμορραγία και χρειάστηκε τρεις μεταγγίσεις αίματος. «Τις πρώτες μέρες υπήρχε τόσο μεγάλη απώλεια αίματος, που άλλαζαν τα σεντόνια κάθε μέρα. Πολλοί άνθρωποι έμπαιναν για να δουν την πληγή και όλοι μιλούσαν ελληνικά, οπότε δεν ήξερα τι έλεγαν», ανέφερε ο ίδιος.

Μετά από ένα δεκαπενθήμερο στο νοσοκομείο, ο Paul - που εξακολουθούσε να έχει χαμηλή αιμοσφαιρίνη, αλλιώς γνωστή ως αναιμία - επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο με ιδιωτικό αεροπλάνο, πετώντας κάτω από τα 30.000+ πόδια υψόμετρο που έφταναν οι εμπορικές αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος να υποστεί θρόμβο αίματος που μπορεί να αναπτυχθεί σε μεγάλο ύψος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στη συνέχεια πέρασε δύο ημέρες σε ιδιωτική κλινική στο Λονδίνο, όπου τον παρακολουθούσαν και τον βοήθησαν στο να χρησιμοποιεί πατερίτσες και να ανεβαίνει σκάλες πριν επιστρέψει στο σπίτι του στο Ντάνσταμπλ του Μπέντφορντσάιρ, όπου σιγά-σιγά απέκτησε δυνάμεις και μπόρεσε να περπατήσει ξανά. Στα τέλη Νοεμβρίου, ο Paul αντιμετώπισε μια νέα δυσκολία, καθώς έσπασε μία βίδα με αποτέλεσμα το μεταλλικό εξάρτημα που είχε στο πόδι του να πάει προς τα κάτω.

«Ο πόνος ήταν έντονος», θυμάται ο Paul. «Μόλις είχα αρχίσει να νιώθω ότι πάω καλύτερα. Χρησιμοποιούσα μόνο μία πατερίτσα στην κουζίνα και είχα αρχίσει να οδηγώ ξανά το αυτοκίνητό μου. Μετά ξύπνησα ένα πρωί με αγωνία. Σκέφτηκα, «Γιατί δεν λειτουργούν τα παυσίπονα;». Ο Paul, ο οποίος έκανε άλλες 10 ώρες επέμβαση για να φτιαχτεί το σπασμένο εξάρτημα, προσθέτει: «Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Είναι ο χειρότερος τραυματισμός που είχα ποτέ».

Σήμερα, πέντε μήνες μετά την τρομακτική πτώση του και μετά από τακτική φυσιοθεραπεία, συνεδρίες αποκατάστασης υδροθεραπείας και καθημερινές ασκήσεις με ζώνη αντίστασης, ο Πωλ δεν χρησιμοποιεί πλέον τις πατερίτσες. Ο ίδιος είναι «ενοχλημένος» που δεν μπορεί να «χορέψει στη σκηνή» ακόμα, ωστόσο σκέφτεται θετικά.

«Είμαι επιρρεπής σε ατυχήματα. Έχω κάνει τόσα ανόητα πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Στην Αυστραλία, γλίστρησα στο πλάι της σκηνής και ξεκόλλησαν δύο πλευρά. Σε μια περιοδεία στην Αμερική, ήμουν σε ένα τετράτροχο ποδήλατο στην Αντίγκουα, «συγκρούστηκα» σε μερικούς αμμόλοφους και έπεσα μπροστά σπάζοντας δύο πλευρά. Απλώς δεν μπορώ να πιστέψω ότι όταν επιτέλους έκανα το μεγαλύτερο διάλειμμα της ζωής μου, απλά έπεσα καθώς πήγαινα για πρωινό στη Σαντορίνη!», σημείωσε ο ίδιος.

