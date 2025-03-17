Λογαριασμός
Ο πελαργός προσγειώνεται στις... πασαρέλες: Έγκυος στο τρίτο της παιδί το super model Karlie Kloss

Για τρίτη φορά μαμά η 32χρονη Karlie Kloss- Το super model ανακοίνωσε τα ευχάριστα στο instagram- Ολα όσα μοιράστηκε μιλώντας στη Vogue

Έγκυος στο τρίτο της παιδί το super model Karlie Kloss

 H Karlie Kloss είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί.

Το 32χρονο super model, αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα της τη Δευτέρα κάνοντας μάλιστα και μια εντυπωσιακή φωτογράφιση της Vogue.

Είναι ήδη μαμά δύο αγοριών που απέκτησε με τον δισεκατομμυριούχο σύζυγο της Joshua Kushner, 39 ετών.

«Η οικογένεια είναι το παν για μένα. Ο Τζος και εγώ είμαστε απίστευτα ευγνώμονες για αυτήν την ευλογία», τόνισε.

Μοιράστηκε επίσης φωτογραφίες στο Instagram όπου και επί της ουσίας προαναγγέλλει το ευχάριστο γεγονός.

Η σταρ έλαβε συγχαρητήρια από διασημότητες, όπως η Kim Kardashian και η Candice Swanepoel.

