Παντρεύονται: Jeff Bezos και Lauren Sanchez στη Βενετία για το «γάμο του αιώνα»

Ο Jeff Bezos και η αρραβωνιαστικιά του Lauren Sanchez κατέφθασαν στη ρομαντική Βενετία για τον πολυσυζητημένο γάμο τους.

Ο φωτογραφικός φακός συνέλαβε το ζευγάρι να αποβιβάζεται από πολυτελές σκάφος στο ιστορικό ξενοδοχείο Aman, το οποίο και έχει κλείσει εξ ολοκλήρου για τη φιλοξενία 48 καλεσμένων τους, που έχουν ήδη καταλύσει εκεί.

Γάμος αξίας 20 εκατομμυρίων και 200 VIP καλεσμένοι

Το γαμήλιο party αναμένεται να διαρκέσει τρεις μέρες – από Πέμπτη έως Σάββατο – και θα φιλοξενήσει περίπου 200 καλεσμένους από τον χώρο των επιχειρήσεων, της πολιτικής και του Hollywood.

Περίπου 90 ιδιωτικά jets αναμένεται να προσγειωθούν στα κοντινά αεροδρόμια, μεταφέροντας αστέρες και δισεκατομμυριούχους για τον, δίχως υπερβολή, γάμο της χρονιάς.

Πάρτι μέσα σε βενετσιάνικη εκκλησία του 15ου αιώνα

Ένα από τα highlights του μεγάλου γεγονότος είναι η δεξίωση στο ιστορικό μοναστήρι δίπλα στην εκκλησία Madonna dell'Orto, όπου είναι θαμμένος και ο διάσημος ζωγράφος Τιντορέτο.

Παρότι το κτίριο είναι καλυμμένο με σκαλωσιές, ο χώρος υπόσχεται ατμόσφαιρα βγαλμένη από ιταλικό κινηματογράφο – με κεριά, αρχοντικά τραπέζια και ρομαντισμό κάτω από βενετσιάνικες καμάρες.

Βενετία σε lockdown λόγου του γάμου

Σε κάθε περίπτωση, οι μεγάλες χαρές για το ζεύγος έχουν φέρει και μεγάλες «σκοτούρες» για την πόλη.

Οι τοπικές αρχές έχουν λάβει αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τη Βενετία να μοιάζει σχεδόν σε lockdown.

Η αστυνομία βρίσκεται σε επιφυλακή την ώρα που ακτιβιστές διαμαρτύρονται πως η πόλη μετατράπηκε σε «προσωπική Disneyland των πλουσίων».

Η ομάδα «No Space for Bezos» προγραμματίζει διαμαρτυρίες, καλώντας κόσμο να εμφανιστεί με… μάσκες και φουσκωτά παιχνίδια στα κανάλια της πόλης, εμποδίζοντας τα πολυτελή θαλάσσια taxi που μεταφέρουν τους καλεσμένους.

Πολιτική σύγκρουση για τα έξοδα

Το θέμα έχει φτάσει μέχρι και το ιταλικό κοινοβούλιο, με βουλευτές της αντιπολίτευσης να ζητούν διαφάνεια σχετικά με το πόσο «έχει επιβαρύνει την τσέπη του» φορολογούμενου το ευτυχές γεγονός.

Ο βουλευτής των Πράσινων, Άντζελο Μπονέλι, ήταν ενδεικτικά, εξαιρετικά καυστικός σημειώνοντας πως «η Βενετία κλείνει για τρεις μέρες για να γίνει παιδότοπος του Bezos. Όλα αυτά πληρώνονται από τους Ιταλούς πολίτες, ενώ ο ίδιος και η Amazon ερευνώνται για εκμετάλλευση εργαζομένων».

Ο Jeff Bezos, ιδρυτής της Amazon και τέταρτος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο σύμφωνα με το Forbes, αρραβωνιάστηκε τη δημοσιογράφο Lauren Sanchez το 2023, τέσσερα χρόνια μετά το διαζύγιό του με την πρώην σύζυγό του Mackenzie Scott.

