Πάμελα Άντερσον: Ο Λίαμ Νίσον την ερωτεύτηκε, αλλά η ηθοποιός έβαλε τα πράγματα στη θέση τους…

Η Πάμελα Άντερσον (Pamela Anderson) μίλησε ξανά για τον συμπρωταγωνιστή της στο «Naked Gun», Λίαμ Νίσον (Liam Neeson). Οι θαυμαστές της δεν ήταν απόλυτα σίγουροι για το ποια είναι η κατάσταση της σχέσης τους, αφού εκείνος δήλωσε ότι την αγαπάει και ότι την ερωτεύτηκε. Ωστόσο, η ξανθιά «σεξοβόμβα» έβαλε τα πράγματα στη θέση τους με τη συνέντευξή της στο Entertainment Weekly. «Νομίζω ότι έχω έναν φίλο για πάντα στο πρόσωπο του Λίαμ», δήλωσε η Άντερσον. «Και σίγουρα έχουμε μια σχέση που είναι πολύ ειλικρινής, πολύ αγαπησιάρικη και είναι καλό παιδί».

Ο Liam Neeson, γνωστός κυρίως για τους σκληρούς ρόλους δράσης όπως στη σειρά «Taken», αναλαμβάνει αυτή τη φορά έναν ρόλο εντελώς διαφορετικό, γεμάτο χιούμορ και καρτουνίστικες καταστάσεις. Η νέα ταινία λειτουργεί ως επανεκκίνηση του θρυλικού franchise Police Squad! και The Naked Gun, το οποίο έκανε διάσημο τον Leslie Nielsen στον ρόλο του ντετέκτιβ Frank Drebin. Η Άντερσον υποδύεται μια μοιραία γυναίκα, την Μπεθ, η οποία ζητά από τον Φρανκ να εξιχνιάσει τη δολοφονία του αδελφού της.

Η ηθοποιός αποκάλεσε τον Νίσον «πραγματικό καλλιτέχνη». «Έχει κάνει πάνω από 100 ταινίες, πρωταγωνιστικούς ρόλους σε θέατρο και κινηματογράφο, ενώ εγώ έκανα τα πράγματα ανάποδα», παραδέχτηκε η Πάμελα Άντερσον. Και συνέχισε: «Προερχόμουν από την τηλεόραση και μετά η προσωπική μου ζωή επισκίασε κάπως την επαγγελματική μου ζωή». Η Πάμελα Άντερσον είπε, επίσης, ότι ο Νίσον είναι ο «τέλειος τζέντλεμαν». Τον περασμένο Οκτώβριο ο Νίσον δήλωσε ότι είναι «τρελά ερωτευμένος» με το κορίτσι του εξώφυλλου του «Playboy». «Είναι απλά καταπληκτική για να δουλεύεις μαζί της. Δεν μπορώ να της κάνω αρκετά κομπλιμέντα, θα είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχει τεράστιο εγωισμό. Απλά έρχεται για να κάνει τη δουλειά. Είναι αστεία και τόσο εύκολη στη συνεργασία. Θα είναι καταπληκτική στην ταινία», είχε δηλώσει ο ηθοποιός στο «People».

