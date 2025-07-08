Ο Βρετανός ηθοποιός Cosmo Jarvis, γνωστός από τις σειρές Shōgun και Warfare, δεν θα συμμετάσχει τελικά στο all-star καστ της πολυαναμενόμενης ταινίας The Odyssey του Κρίστοφερ Νόλαν.

Όπως είχε γίνει γνωστό, ο Jarvis επρόκειτο να συμπρωταγωνιστήσει με τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θερόν, Ρόμπερτ Πάτινσον και Αν Χάθαγουεϊ, ωστόσο αποχώρησε λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, λόγω ασυμβίβαστου προγράμματος. Ο ηθοποιός πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην επερχόμενη βιογραφική ταινία Young Stalin, η οποία επικεντρώνεται στα πρώτα χρόνια του Ιωσήφ Στάλιν.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον ρόλο που επρόκειτο να υποδυθεί ο Jarvis έχει πλέον αναλάβει ο Logan Marshall-Green (Prometheus, The Defeated), αν και λεπτομέρειες για τον χαρακτήρα του παραμένουν άγνωστες.

Η ταινία The Odyssey, που βασίζεται στο ομηρικό έπος, αναμένεται να κυκλοφορήσει σε αίθουσες IMAX στις 17 Ιουλίου 2026. Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε τοποθεσίες στο Μαρόκο, την Ιταλία, την Ιρλανδία και τη Σκωτία.

Στην ταινία, ο Ματ Ντέιμον ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, βασιλιά της Ιθάκης, στην επικίνδυνη επιστροφή του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Στη διάρκεια του ταξιδιού του, ο ήρωας έρχεται αντιμέτωπος με μυθικά πλάσματα όπως ο Κύκλωπας Πολύφημος, οι Σειρήνες, η νύμφη Καλυψώ και η μάγισσα θεά Κίρκη. Η Πηνελόπη, σύζυγός του, πλέκει και ξηλώνει έναν γαμήλιο ιστό κάθε βράδυ για να καθυστερήσει την επιλογή συζύγου ανάμεσα στους μνηστήρες, με την ελπίδα ότι ο Οδυσσέας θα επιστρέψει. Ο γιος τους, Τηλέμαχος (τον οποίο υποδύεται ο Τομ Χόλαντ), κρατά ζωντανή τη μνήμη του πατέρα του. Στην ιστορία εμφανίζονται και οι θεοί του Ολύμπου, όπως η Αθηνά, ο Ποσειδώνας και ο Δίας.

Ένα πρώτο teaser trailer, που προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους, διέρρευσε πρόσφατα στις πλατφόρμες TikTok και X. Η Universal είχε δώσει στη δημοσιότητα μια πρώτη εικόνα από την ταινία νωρίτερα φέτος.

Πηγή: skai.gr

