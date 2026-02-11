Όλα τα βλέμματα στον Ορλάντο Μπλουμ και την 28χρονη συνοδό του στο Super Bowl

Όταν ο Ορλάντο Μπλουμ εμφανίστηκε στο Super Bowl συνοδευόμενος από ένα μοντέλο 21 χρόνια νεότερό του, πολλοί θεώρησαν ότι ο σταρ του Χόλιγουντ είχε… το πάνω χέρι στις σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι ο μόνος – ούτε καν ο πιο εντυπωσιακός – «παίκτης» σε αυτό το πεδίο.

Τον ανταγωνίζεται επάξια ο 70χρονος πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με την 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ. Η διαφορά ηλικίας τους αγγίζει τα 43 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, ο 49χρονος Ορλάντο Μπλουμ φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, εννέα μήνες μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι, η οποία σήμερα διατηρεί σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Ο ηθοποιός του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» εθεάθη την Κυριακή, μετά τον τελικό του Super Bowl, στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια, συνοδευόμενος από την 28χρονη Λουίζα Λέμελ.

Ο Μπλουμ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, φορώντας μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό, απολαμβάνοντας τη βραδιά του αγώνα. Η Λέμελ, Ελβετή στην καταγωγή και κάτοικος Νέας Υόρκης, εργάζεται ως μοντέλο για γνωστούς οίκους όπως ο Calvin Klein και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το event στον λογαριασμό της στο Instagram.

Super Bowled over! Orlando Bloom, 49, takes bikini model, 28, to game... as Google boss, 70, 'dates German aged 27' https://t.co/xWdNyMkS6f — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 10, 2026



Μέσα στο στάδιο, το ζευγάρι διασκέδασε μαζί με διάσημους φίλους του ηθοποιού, μεταξύ των οποίων και ο Τζέιμι Φοξ. Την ίδια ώρα, η γερμανική εφημερίδα «Bild» αποκάλυψε τη φημολογούμενη σχέση του Έρικ Σμιντ με την Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είναι κατά 12 χρόνια μεγαλύτερος από τον πατέρα της νεαρής γυναίκας.

Ex-Google CEO Eric Schmidt, 70, spotted with 27-year-old daughter of German politician: report https://t.co/RrRmmGb8zC pic.twitter.com/B3xYooxwgc — New York Post (@nypost) February 10, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.