Όλα τα βλέμματα στον Ορλάντο Μπλουμ και την 28χρονη συνοδό του στο Super Bowl

Ο Μπλουμ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, φορώντας μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητος

Η συνοδός του Ορλάντο Μπλουμ

Όταν ο Ορλάντο Μπλουμ εμφανίστηκε στο Super Bowl συνοδευόμενος από ένα μοντέλο 21 χρόνια νεότερό του, πολλοί θεώρησαν ότι ο σταρ του Χόλιγουντ είχε… το πάνω χέρι στις σχέσεις με μεγάλη διαφορά ηλικίας. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν είναι ο μόνος – ούτε καν ο πιο εντυπωσιακός – «παίκτης» σε αυτό το πεδίο.

Τον ανταγωνίζεται επάξια ο 70χρονος πρώην διευθύνων σύμβουλος της Google, Έρικ Σμιντ, ο οποίος φέρεται να διατηρεί σχέση με την 27χρονη Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, κόρη του πρωθυπουργού της Βαυαρίας, Μάρκους Ζέντερ. Η διαφορά ηλικίας τους αγγίζει τα 43 χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Την ίδια στιγμή, ο 49χρονος Ορλάντο Μπλουμ φαίνεται να έχει γυρίσει σελίδα στην προσωπική του ζωή, εννέα μήνες μετά τον χωρισμό του από την Κέιτι Πέρι, η οποία σήμερα διατηρεί σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά, Τζάστιν Τριντό. Ο ηθοποιός του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» εθεάθη την Κυριακή, μετά τον τελικό του Super Bowl, στο Levi’s Stadium της Καλιφόρνια, συνοδευόμενος από την 28χρονη Λουίζα Λέμελ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Μπλουμ προσπάθησε να κρατήσει χαμηλό προφίλ, φορώντας μαύρο καπέλο του μπέιζμπολ, ωστόσο δεν πέρασε απαρατήρητος. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το ζευγάρι ήταν ιδιαίτερα διαχυτικό, απολαμβάνοντας τη βραδιά του αγώνα. Η Λέμελ, Ελβετή στην καταγωγή και κάτοικος Νέας Υόρκης, εργάζεται ως μοντέλο για γνωστούς οίκους όπως ο Calvin Klein και μοιράστηκε στιγμιότυπα από το event στον λογαριασμό της στο Instagram.


Μέσα στο στάδιο, το ζευγάρι διασκέδασε μαζί με διάσημους φίλους του ηθοποιού, μεταξύ των οποίων και ο Τζέιμι Φοξ. Την ίδια ώρα, η γερμανική εφημερίδα «Bild» αποκάλυψε τη φημολογούμενη σχέση του Έρικ Σμιντ με την Γκλόρια-Σόφι Μπουρκάντ, μετά την κοινή τους εμφάνιση στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας είναι κατά 12 χρόνια μεγαλύτερος από τον πατέρα της νεαρής γυναίκας.

