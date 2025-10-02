Spice Girls: Τίμησαν τη μνήμη του χορογράφου Πολ Ρόμπερτς

Τον θάνατο του διακεκριμένου χορογράφου Πολ Ρόμπερτς, σε ηλικία 52 ετών, ανακοίνωσαν με συγκίνηση οι Spice Girls. Σε ανάρτησή τους στον επίσημο λογαριασμό του συγκροτήματος στο Instagram, αναφέρουν πως ο Ρόμπερτς «ακτινοβολούσε ευτυχία και θετικότητα».

Για περισσότερα από 25 χρόνια, ο Πολ Ρόμπερτς υπήρξε σημαντική προσωπικότητα στον χώρο της χορογραφίας, δημιουργώντας χορευτικές κινήσεις για κορυφαία ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής.

Όπως επισημαίνουν οι Spice Girls, «η δημιουργικότητά του, το πάθος και η χαρά του για τη ζωή ήταν εμφανή σε όλες τις συναυλίες μας». Παράλληλα, τονίζουν πως πέρα από το ταλέντο του, «ο Πολ ήταν απλά ένας υπέροχος άνθρωπος».

Ο Ρόμπερτς συνεργάστηκε με το γυναικείο συγκρότημα στην περιοδεία επανένωσης το 2019, ενώ έχει επίσης δουλέψει με καλλιτέχνες όπως οι One Direction, ο Χάρι Στάιλς και η Κέιτι Πέρι.

Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε το Σαββατοκύριακο από τον σύντροφό του, Φιλ Γκρίφιν. Ο Γκρίφιν ανέφερε σε ανάρτηση: «Το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου 2025, μετά από μια θαρραλέα μάχη με τον καρκίνο, ο Πολ έφυγε από τη ζωή ήσυχα στο σπίτι του, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του».

Πρόσφατα, ο Ρόμπερτς είχε συνεργαστεί με τον Πιτ Τάουνσεντ στο μπαλέτο του «Quadrophenia». Το πλούσιο βιογραφικό του περιλαμβάνει συνεργασίες με τη Ντόλι Πάρτον, τον Εντ Σίραν και τον Σερ Πολ ΜακΚάρτνεϊ.

Μεταξύ των πιο αξιομνημόνευτων έργων του ξεχωρίζει η χορογραφία για το μουσικό βίντεο «Treat People With Kindness» του Χάρι Στάιλς, στο οποίο συμμετείχε και η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ. Το βίντεο, που γυρίστηκε λίγο πριν από την πανδημία της COVID-19, έγινε σύμβολο ανέμελης χαράς, με τον Ρόμπερτς να αποδίδει αυτή την αίσθηση στη χημεία μεταξύ των δύο καλλιτεχνών.

