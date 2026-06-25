Οι Ομπάμα μιλούν για όλα: Ο γάμος, οι δύσκολες στιγμές και η ζωή μακριά από τον Λευκό Οίκο

Ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα έδωσαν μία από τις πιο προσωπικές κοινές συνεντεύξεις τους και μίλησαν ανοιχτά για τον γάμο τους, τη ζωή μετά τον Λευκό Οίκο, τις δυσκολίες που πέρασαν μαζί, αλλά και το νέο κεφάλαιο της κοινής τους διαδρομής, με αφορμή το άνοιγμα του Obama Presidential Center στο Σικάγο.

Σχεδόν 34 χρόνια μετά τον γάμο τους, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η πρώην πρώτη κυρία εμφανίζονται πιο δεμένοι από ποτέ. Στη συνέντευξή τους στο «People», οι δυο τους κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον στο γραφείο του Μπαράκ Ομπάμα, μέσα στο νέο προεδρικό κέντρο που φέρει το όνομά του, στη Νότια Πλευρά του Σικάγο, την περιοχή όπου γνωρίστηκαν, παντρεύτηκαν και μεγάλωσαν τις κόρες τους.

Ο Μπαράκ Ομπάμα, με το γνωστό του χιούμορ, παραδέχτηκε πως ο γάμος τους ίσως να μην ήταν πάντα «ισότιμος» με τον τρόπο που θα το περίμενε κανείς. «Δεν ξέρω αν ήταν μια ισότιμη συνεργασία», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Για μένα, πάντως, πήγε πολύ καλά. Νομίζω ότι εγώ πήρα περισσότερα απ’ όσα πήρε εκείνη. Για εκείνη μάλλον ήταν πιο περίπλοκο».

Η Μισέλ Ομπάμα, όμως, δεν άφησε τον σύζυγό της να υποβαθμίσει τον ρόλο του. «Ο σύζυγός μου σκέφτεται πάντα πώς θα στρέψει το φως στους άλλους», είπε, μιλώντας με θαυμασμό για εκείνον. Και συνέχισε: «Είμαι τόσο περήφανη για το πώς στάθηκε σε αυτόν τον ρόλο και για το πώς εμφανίζεται κάθε μέρα».

Η συζήτηση έγινε με αφορμή το Obama Presidential Center, ένα έργο που, όπως εξήγησε η Μισέλ, φέρει ξεκάθαρα τη σφραγίδα του Μπαράκ Ομπάμα. «Είναι εντελώς άβολο για εκείνον να είναι όλο αυτό γύρω από το πρόσωπό του», είπε γελώντας. «Μου έλεγε: “Νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει κάτι λιγότερο από εμένα εδώ”. Και του απάντησα: “Ωραία, για ποιον να μιλήσουμε;”. Κι εκείνος είπε: “Για τον Γκάντι”».

Η ίδια ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι το κέντρο είναι απόλυτα συνδεδεμένο με το όραμα του πρώην προέδρου. «Αυτό είναι το όραμα του συζύγου μου από την αρχή μέχρι το τέλος», είπε. «Φρόντισε να είναι ένα μέρος για την κοινότητα, ένας χώρος που η γειτονιά μας θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να νιώθει ευπρόσδεκτη».

Ο Μπαράκ Ομπάμα, από την πλευρά του, τόνισε πως δεν βλέπει το κέντρο ως προσωπικό μνημείο, αλλά ως αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας. «Είμαι πολύ περήφανος για όσα πετύχαμε, για όσα πέτυχε η κυβέρνησή μας», είπε. «Αυτό είναι ομαδική δουλειά».

Για τον Μπαράκ και τη Μισέλ Ομπάμα, η περιοχή αυτή είναι γεμάτη προσωπική ιστορία. Εκεί κοντά μεγάλωσε η Μισέλ, εκεί έγινε η δεξίωση του γάμου τους, εκεί γεννήθηκαν οι κόρες τους και εκεί ξεκίνησαν πολλά από τα πρώτα βήματα της πολιτικής διαδρομής του Μπαράκ Ομπάμα.

«Υπήρχε κάποτε ένας δρόμος που περνούσε μέσα από αυτό το πάρκο», θυμήθηκε ο πρώην πρόεδρος. «Έτσι ήρθα για πρώτη φορά στο Σικάγο, με ένα παλιό σαραβαλάκι και όλα μου τα πράγματα στο πίσω κάθισμα». Όπως είπε, η περιοχή αυτή τον αγκάλιασε σε μια περίοδο που ακόμη προσπαθούσε να βρει τον δρόμο του. «Πολλά από όσα είναι πολύτιμα για μένα υπάρχουν χάρη σε αυτή την κοινότητα», είπε. «Οι άνθρωποι εδώ αγκάλιασαν ένα παράξενο παιδί από τη Χαβάη. Μου έδωσαν ένα σπίτι».

Για τη Μισέλ Ομπάμα, η σύνδεση είναι ακόμη πιο βαθιά. «Κάθε κομμάτι του εαυτού μου χτίστηκε σε αυτή την περιοχή», ανέφερε με συγκίνηση. «Όταν μεγάλωνα, δεν υπήρχε τίποτα σαν αυτό το κέντρο εδώ. Συγκινούμαι όταν σκέφτομαι τι θα σημαίνει για τα παιδιά».

Στη συνέντευξη, οι δυο τους δεν στάθηκαν μόνο στη δημόσια εικόνα τους, αλλά και στη σχέση που τους κράτησε μαζί μέσα σε δεκαετίες έντονης πίεσης, από την πολιτική άνοδο του Μπαράκ Ομπάμα μέχρι τα χρόνια στον Λευκό Οίκο και την επιστροφή σε μια πιο ήρεμη καθημερινότητα. Η φράση που ξεχώρισε ήταν πως «ο ένας είναι το αντίβαρο του άλλου», μια περιγραφή που μοιάζει να συνοψίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε ο γάμος τους όλα αυτά τα χρόνια.

Ο Μπαράκ Ομπάμα δεν έκρυψε ότι η Μισέλ υπήρξε για εκείνον σταθερό σημείο αναφοράς, ενώ εκείνη μίλησε με τρυφερότητα για τον τρόπο με τον οποίο ο σύζυγός της την ενθάρρυνε να βλέπει πιο μακριά από τα όρια που η ίδια κάποτε έβαζε στον εαυτό της. Πλέον, σχεδόν δέκα χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τον Λευκό Οίκο, οι Ομπάμα δείχνουν να ανοίγουν ένα διαφορετικό κεφάλαιο.

Πηγή: skai.gr

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