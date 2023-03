Οι ειδικοί μίλησαν: Ο Τομ Κρουζ ο πιο σέξι ηθοποιός σύμφωνα με τις… μαμάδες

Όταν είσαι μαμά (και μπαμπάς) σημαίνει ότι είσαι μιας, κάποιας ηλικίας και μένεις συνήθως πιστός στα νεανικά σου ινδάλματα.

Ετσι εξηγείται και το γεγονός ότι , σε έρευνα της κινηματογραφικής εταιρείας Showcase Cinemas, 2.000 μαμάδες από όλο τον κόσμο ψήφισαν τον Τομ Κρουζ τον πιο σέξι ηθοποιό όλων των εποχών – για το 2022.

