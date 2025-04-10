Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «People» την προσωπική της μάχη με τον καρκίνο.

Όπως είπε, διαγνώστηκε με την ασθένεια πριν από έξι χρόνια, μετά την κυκλοφορία της ταινίας «John Wick: Chapter 3 - Parabellum» το 2019, ωστόσο σήμερα έχει πλέον ξεπεράσει τον κίνδυνο.

«Ήταν μια πολύ σοβαρή στιγμή για μένα. Κατάφερα να επιβιώσω και είμαι περήφανη για τον εαυτό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή της στο περιοδικό και συνέχισε: «Ήταν ένα μεγάλο σοκ, αλλά με έκανε να συνειδητοποιήσω τι δεν πρέπει να κάνω, ποια σημεία δεν πρέπει να ακολουθώ. Ένα από αυτά είναι το να παίρνω τη ζωή υπερβολικά σοβαρά. Πλέον, όταν έχω την ευκαιρία, γελάω και προσπαθώ να μην μεγαλοποιώ τα πράγματα».

Η Χιούστον συνεχίζει να υποβάλλεται σε τακτικό έλεγχο και ήδη μετρά τέσσερα χρόνια από τη στιγμή που οι ιατρικές της εξετάσεις ήταν «καθαρές». «Έχω συμπληρώσει τέσσερα χρόνια και αυτό σημαίνει πολλά για μένα» είπε. «Είναι κάτι φανταστικό. Είμαι πολύ περήφανη για τον εαυτό μου και πολύ τυχερή. Οι γιατροί μου ήταν υπέροχοι», συμπλήρωσε.

Η σταρ αποφάσισε να μοιραστεί την ιστορία της με τον καρκίνο για να δώσει ελπίδα σε ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με παρόμοιες εμπειρίες υγείας.

«Μερικές φορές νιώθεις ότι δεν θέλεις να συζητάς γι' αυτό για προφανείς λόγους, αλλά αξίζει να μιλήσεις, να το επικοινωνήσεις και να γιορτάσεις το γεγονός ότι τα κατάφερες. Η ζωή είναι εύθραυστη και υπέροχη. Και σου δίνει την αίσθηση ότι ο κόσμος είναι μεγάλος και μπορείς, με κάποιον τρόπο, να σταθείς απέναντί του. Ότι είσαι έτοιμος για ό,τι κι αν έρθει», υπογράμμισε.

Παρά την περιπέτεια της υγείας, η διάσημη πρωταγωνίστρια δεν σκέφτεται να αποσυρθεί από την υποκριτική. «Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι τέτοιο. Θα ήταν υπερβολικό, ακόμα και για μένα», σημείωσε. Στις 16 Απριλίου αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στο BritBox η σειρά τριών επεισοδίων «Towards Zero» της Αγκάθα Κρίστι στην οποία η σταρ πρωταγωνιστεί στο ρόλο της λαίδης Τρεσίλιαν.

Πηγή: skai.gr

