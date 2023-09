Συγκίνηση και χειροκρότημα για την «Μπρέντα» στο reunion για τα «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»

Οι πρωταγωνιστές της δημοφιλούς εφηβικής σειράς των 90s «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς» συναντήθηκαν και πάλι σε εκδήλωση που διοργάνωσε η senior editor του PEOPLE Μπριάν Χέλντμαν (Breanne L. Heldman) στην Τάμπα της Φλόριντα.

Ήταν όλοι τους εκεί…

Oι Σάνεν Ντόχερτι (Shannen Doherty), Τόρι Σπέλινγκ (Tori Spelling), Τζέισον Πρίσλεϊ (Jason Priestly), Τζένι Γκάρθ (Jennie Garth), Ίαν Ζίρινγκ(Ian Ziering), Μπράιαν Όστιν Γκριν(Brian Austin Green) και Γκαμπριέλ Κάρτερις (Gabrielle Carteris) μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από την σειρά κατά την διάρκεια του πάνελ 90s Con.

Προς το τέλος της εκδήλωσης η Ντόχερτι - η «Μπρέντα Γουόλς» της σειράς που τον Ιούλιο ανακοίνωσε ότι ο καρκίνος έχει κάνει μετάσταση στον εγκέφαλο - δέχθηκε ένα θερμό χειροκρότημα από το κοινό που χειροκροτούσε όρθιο.

Shannen Doherty gets emotional and tears up when fans give her standing ovation during Beverly Hills, 90210 panel at 90s Con... amid ongoing treatments for stage four breast cancer https://t.co/yRSnOF0KcS pic.twitter.com/SD2424tbYR