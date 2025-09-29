Ο Κίραν Κάλκιν και η σύζυγός του θα αποκτήσουν το τρίτο τους παιδί

Ο Κίραν Κάλκιν φαίνεται πως θα γίνει ξανά πατέρας, καθώς η σύζυγός του Τζαζ Τσάρτον εμφανίστηκε με φουσκωμένη κοιλιά στην πρεμιέρα της παράστασης «Περιμένοντας τον Γκοντό» στο Μπρόντγουεϊ.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» το βράδυ της Κυριακής στην εκδήλωση, όπου πρωταγωνιστούν οι Κιάνου Ριβς και Άλεξ Γουίντερ. Πριν μπουν στο θέατρο, πόζαραν χαμογελαστοί στο κόκκινο χαλί, με τον Κάλκιν να αγκαλιάζει τρυφερά τη σύζυγό του.

Ο Κίραν Κάλκιν και η Τζαζ Τσάρτον έχουν ήδη δύο παιδιά, την 6χρονη Κίνσεϊ Σιου και τον 4χρονο Γουάιλντερ Γουλφ.

Η επιθυμία του ηθοποιού για ένα ακόμη παιδί είχε εκφραστεί δημόσια στα βραβεία Emmy τον Ιανουάριο του 2024, όταν παρέλαβε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού για τον ρόλο του στη δραματική σειρά «Succession» του HBO.

Στην ομιλία του, ευχαρίστησε τη μητέρα του και στη συνέχεια απευθύνθηκε στη σύζυγό του, λέγοντας: «Σ' ευχαριστώ που μοιράζεσαι τη ζωή σου μαζί μου και μου έδωσες δύο υπέροχα παιδιά. Και Τζαζ, θέλω κι άλλα. Είπες ότι μπορεί να γίνει αν κερδίσω».

Σύμφωνα με το περιοδικό The Hollywood Reporter, το ζευγάρι γνωρίστηκε σε μπαρ της Νέας Υόρκης το 2012.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

