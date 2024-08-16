Τα MTV VMA 2024 έρχονται - Όλα όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα φετινά βραβεία

Τα MTV Video Music Awards του 2024 αναμένεται να είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά shows της χρονιάς. Αυτή η λαμπερή διοργάνωση, που φέρνει κοντά τους μεγαλύτερους αστέρες της μουσικής βιομηχανίας, πλησιάζει και υπόσχεται να μαγνητίσει το κοινό με τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και τις αξέχαστες στιγμές της.
Πότε θα πραγματοποιηθούν τα MTV VMA 2024;
Η πολυαναμενόμενη τελετή θα λάβει χώρα την Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου. Η επίσημη έναρξη των βραβείων είναι προγραμματισμένη για τις 8 μ.μ. ET, ωστόσο, το κόκκινο χαλί θα ξεκινήσει αρκετές ώρες νωρίτερα, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να δει τις μοναδικές εμφανίσεις των καλεσμένων.
Πού θα φιλοξενηθεί η τελετή;
Το UBS Arena στη Νέα Υόρκη θα φιλοξενήσει φέτος τους κορυφαίους καλλιτέχνες της μουσικής σκηνής για να τιμήσουν τους καλύτερους της χρονιάς.
Πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε τη βραδιά;
Η τελετή των βραβείων θα μεταδοθεί ζωντανά από το MTV στις 10 Σεπτεμβρίου. Για όσους δεν έχουν πρόσβαση στο MTV, υπάρχουν πολλές online πλατφόρμες streaming, όπως το Hulu Live TV, YouTube TV, Sling TV και Fubo TV, που προσφέρουν τη δυνατότητα παρακολούθησης είτε μέσω συνδρομής είτε μέσω δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου.
Ποιοι είναι οι φετινοί υποψήφιοι;
Η Taylor Swift κυριαρχεί στη φετινή λίστα με 10 υποψηφιότητες, μεταξύ των οποίων και για το βραβείο Καλλιτέχνης της Χρονιάς. Η πιθανότητα να γράψει ιστορία είναι μεγάλη, καθώς διεκδικεί το Βίντεο της Χρονιάς για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας καλλιτέχνης μέχρι σήμερα. Στη λίστα των υποψηφίων ξεχωρίζουν επίσης ο Post Malone με εννέα υποψηφιότητες, καθώς και η Ariana Grande, η Sabrina Carpenter και ο Eminem, που έχουν εξασφαλίσει από έξι υποψηφιότητες ο καθένας.
Οι νέες παρουσίες στα MTV VMA
Φέτος, τα βραβεία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στους νέους καλλιτέχνες, όπως οι Chappell Roan, Tyla, Coco Jones και Gracie Abrams, που κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση ως υποψήφιοι.
Η βραδιά αναμένεται να είναι γεμάτη εκπλήξεις και μοναδικές στιγμές, με τις μεγαλύτερες προσωπικότητες της μουσικής σκηνής να δίνουν το παρών και να δημιουργούν νέες ιστορίες στη μακρά ιστορία των MTV VMA.
Δείτε την πλήρη λίστα των υποψηφίων
Video of the Year:
Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)
Billie Eilish – Lunch
Doja Cat – Pain the Town Red
Eminem – Houdini
SZA – Snooze
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Artist of the Year:
Ariana Grande
Bad Bunny
Eminem
Sabrina Carpenter
SZA
Taylor Swift
Song of the Year:
Beyoncé – Texas Hold ’Em
Jack Harlow – Lovin on Me
Kendrick Lamar – Not Like Us
Sabrina Carpenter – Espresso
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Teddy Swims – Lose Control
Best New Artist:
Benson Boone
Chappell Roan
Gracie Abrams
Shaboozey
Teddy Swims
Tyla
MTV Push Performance of the Year:
August 2023: Kaliii – Area Codes
September 2023: Glorilla – Lick or Sum
October 2023: Benson Boone – In the Stars
November 2023: Coco Jones – ICU
December 2023: Victoria Monét – On My Mama
January 2024: Jessie Murph – Wild Ones
February 2024: Teddy Swims – Lose Control
March 2024: Chappell Roan – Red Wine Supernova
April 2024: Flyana Boss – Yeaaa
May 2024: Laufey – Goddess
June 2024: Le Sserafim – Easy
July 2024: The Warning – Automatic Sun
Best Collaboration:
Drake Featuring Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy
Glorilla & Megan Thee Stallion – Wanna Be
Jessie Murph Featuring Jelly Roll – Wild Ones J
Ung Kook Featuring Latto – Seven
Post Malone Featuring Morgan Wallen – I Had Some Help
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Best Pop:
Camila Cabello
Dua Lipa
Olivia Rodrigo
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Taylor Swift
Best Hip-Hop:
Drake Featuring Sexyy Red & SZA – Rich Baby Daddy
Eminem – Houdini
Glorilla – Yeah Glo!
Gunna – Fukumean
Megan Thee Stallion – Boa
Travis Scott Featuring Playboi Carti – Fe!n
Best R&B:
Alicia Keys – Lifeline
Muni Long – Made for Me
SZA – Snooze
Tyla – Water
Usha, Summer Walker & 21 Savage – Good Good
Victoria Monét – On My Mama
Best Alternative:
Benson Boone – Beautiful Things
Bleachers – Tiny Moves
Hozier – Too Sweet
Imagine Dragons – Eyes Closed
Linkin Park – Friendly Fire
Teddy Swims – Lose Control (Live)
Best Rock:
Bon Jovi – Legendary
Coldplay – Feelslikeimfallinginlove
Green Day – Dilemma
Kings of Leon – Mustang
Lenny Kravitz – Human
U2 – Atomic City
Best Latin:
Anitta – Mil Veces
Bad Bunny – Monaco
Karol G – Mi Ex Tenía Razón
Myke Towers – Lala
Peso Pluma & Anitta – Bellakeo
Rauw Alejandro – Touching the Sky
Shakira & Cardi B – Puntería
Best Afrobeats:
Ayra Starr Featuring Giveon – Last Heartbreak Song
Burna Boy – City Boys
Chris Brown Featuring Davido and Lojay – Sensational
Tems – Love Me JeJe
Tyla – Water
Usher & Pheelz – Ruin
Best K-Pop:
Jung Kook Featuring Latto – Seven
Lisa – Rockstar
NCT Dream – Smoothie
NewJeans – Super Shy
Stray Kids – Lalalala T
Tomorrow X Together – Deja Vu
Video for Good:
Alexander Stewart – If You Only Knew
Billie Eilish – What Was I Made For? (From The Motion Picture “Barbie”)
Coldplay – Felslikeimfallinginlove
Joyner Lucas & Jelly Roll – Best for Me
Raye – Genesis
Tyler Childers – In Your Love
Best Direction:
Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)
Bleachers – Tiny Moves
Eminem – Houdini
Megan Thee Stallion – Boa
Sabrina Carpenter – Please Please Please
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Best Cinematography:
Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)
Charli XCX – Von Dutch
Dua Lipa – Illusion
Olivia Rodrigo – Obsessed
Rauw Alejandro – Touching the Sky
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Best Editing:
Anitta – Mil Veces
Ariana Grande – We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)
Eminem – Houdini
Lisa – Rockstar
Sabrina Carpenter – Espresso
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Best Choreography:
Bleachers – Tiny Moves
Dua Lipa – Houdini
Lisa – Rockstar
Rauw Alejandro – Touching the Sky
Tate McRae – Greedy
Troye Sivan – Rush
Best Visual Effects:
Ariana Grande – The Boy Is Mine
Eminem – Houdini
Justin Timberlake – Selfish
Megan Thee Stallion – Boa
Olivia Rodrigo – Get Him Back!
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
Best Art Direction:
Charli XCX – 360
Lisa – Rockstar
Megan Thee Stallion – Boa
Olivia Rodrigo – Bad Idea Right?
Sabrina Carpenter – Please Please Please
Taylor Swift Featuring Post Malone – Fortnight
