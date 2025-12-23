Ντούα Λίπα: Σε «καυτές» στιγμές χαλάρωσης στο Μεξικό με τον αρραβωνιαστικό της (φωτό)

Η Ντούα Λίπα και ο αρραβωνιαστικός της, Callum Turner, απόλαυσαν χαλαρές στιγμές στην παραλία του Μεξικού, στο πλαίσιο ενός πολυτελούς ταξιδιού λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 35χρονος ηθοποιός δεν έκρυψαν τον έρωτά τους, ενώ… φρόντιζαν το μαύρισμά τους στον ήλιο.

📸| Dua Lipa and her boyfriend, British actor Callum Turner, on a beach in Mexico pic.twitter.com/1HNBJItIgC December 22, 2025

Η καλλιτέχνις εντυπωσίασε με ένα αποκαλυπτικό μπικίνι σε λευκούς και καφέ τόνους με animal print, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της. Ο Callum στάθηκε στο πλευρό της, περπατώντας μαζί μέχρι τη θάλασσα για να δροσιστούν, εμφανιζόμενος χωρίς μπλούζα με σκούρο μαγιό. Το ζευγάρι έδειχνε πιο ερωτευμένο από ποτέ, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και τρυφερές στιγμές.

"Dua Lipa"



Por estas fotos de la cantante en sus vacaciones junto a su pareja, Callum Turner. pic.twitter.com/lleZsHF3wE — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 22, 2025

Η σχέση τους και ο αρραβώνας

Η Ντούα Λίπα και ο Callum Turner ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Πρόσφατα, ο ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, χαρακτηρίζοντάς την «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Dua Lipa & Fiance Callum Turner Recreate Iconic 'Bennifer' Yacht Moment as He Applies Sunscreen to Her Butt https://t.co/VMJ5nPUXmC — People (@people) December 22, 2025

Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι τους στο Μεξικό, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε φωτογραφίες από ένα ρομαντικό δείπνο με τον αρραβωνιαστικό της, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδεία της, «Radical Optimism», μετά από 92 εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Η περιοδεία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τόσο σε προσέλευση όσο και σε έσοδα.

📸 Dua Lipa spotted soaking up the sun with Callum Turner on a beach in Mexico yesterday 🌊☀️ pic.twitter.com/xm8LV5XrRR — World Daily Feed (@WorldDailyFeed) December 22, 2025

