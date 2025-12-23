Λογαριασμός
Ντούα Λίπα: Σε «καυτές» στιγμές χαλάρωσης στο Μεξικό με τον αρραβωνιαστικό της (φωτό)

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 35χρονος ηθοποιός δεν έκρυψαν τον έρωτά τους, ενώ… φρόντιζαν το μαύρισμά τους στον ήλιο

Ντούα Λίπα

Η Ντούα Λίπα και ο αρραβωνιαστικός της, Callum Turner, απόλαυσαν χαλαρές στιγμές στην παραλία του Μεξικού, στο πλαίσιο ενός πολυτελούς ταξιδιού λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 35χρονος ηθοποιός δεν έκρυψαν τον έρωτά τους, ενώ… φρόντιζαν το μαύρισμά τους στον ήλιο.

Η καλλιτέχνις εντυπωσίασε με ένα αποκαλυπτικό μπικίνι σε λευκούς και καφέ τόνους με animal print, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της. Ο Callum στάθηκε στο πλευρό της, περπατώντας μαζί μέχρι τη θάλασσα για να δροσιστούν, εμφανιζόμενος χωρίς μπλούζα με σκούρο μαγιό. Το ζευγάρι έδειχνε πιο ερωτευμένο από ποτέ, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και τρυφερές στιγμές.

Η σχέση τους και ο αρραβώνας

Η Ντούα Λίπα και ο Callum Turner ξεκίνησαν τη σχέση τους τον Ιανουάριο του 2024 και επιβεβαίωσαν τον αρραβώνα τους τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς. Πρόσφατα, ο ηθοποιός μίλησε με τρυφερότητα για τη σύντροφό του, χαρακτηρίζοντάς την «την πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο».

Λίγες ημέρες πριν από το ταξίδι τους στο Μεξικό, η καλλιτέχνιδα μοιράστηκε φωτογραφίες από ένα ρομαντικό δείπνο με τον αρραβωνιαστικό της, ενώ παράλληλα ολοκλήρωσε την παγκόσμια περιοδεία της, «Radical Optimism», μετά από 92 εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο. Η περιοδεία σημείωσε μεγάλη επιτυχία, τόσο σε προσέλευση όσο και σε έσοδα.

