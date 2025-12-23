Χέρι-χέρι στο Richmond Park: Η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ σε μια διακριτική δημόσια εμφάνιση

Η Ζεντάγια και ο αρραβωνιαστικός της, Τομ Χόλαντ, εθεάθησαν σε χαλαρή βόλτα στο Richmond Park, καθώς ετοιμάζονται να περάσουν τα φετινά Χριστούγεννα με την οικογένεια του ηθοποιού στη Βρετανία.

Η 29χρονη ηθοποιός και ο επίσης 29χρονος πρωταγωνιστής ήταν διακριτικοί, συνοδευόμενοι από δύο μέλη του προσωπικού της Protection Dog, καθώς και από το αγαπημένο τους μαύρο μίνι σνάουτσερ (ράτσα σκύλου), τον Noon. Υπενθυμίζεται ότι πέρυσι το ζευγάρι είχε γιορτάσει τον αρραβώνα του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με την οικογένεια της Ζεντάγια.

Οι γιορτές με την οικογένεια Χόλαντ

Φέτος, το ζευγάρι θα περάσει τις γιορτές με τον πατέρα του Τομ, τον γνωστό κωμικό Dominic Holland, τη μητέρα του Nicola, που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη φωτογραφία, καθώς και τα αδέλφια του. Στη βόλτα τους, η Ζεντάγια επέλεξε καμπαρντίνα, κασκόλ και τζιν, ενώ ο ηθοποιός φόρεσε σκούφο και μαύρο παλτό για να προστατευτεί από το κρύο.

Τέταρτη συνεργασία στη μεγάλη οθόνη

Το ζευγάρι αναμένεται να συναντηθεί ξανά κινηματογραφικά για τέταρτη φορά στη νέα, πολυαναμενόμενη ταινία του Christopher Nolan, μετά τις κοινές τους εμφανίσεις στις τρεις ταινίες του Spider-Man, όπου υποδύθηκαν το ερωτευμένο ζευγάρι.

Ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος

Στη φιλόδοξη κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας», ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον Τηλέμαχο, τον γιο του Οδυσσέα, ενώ τον ρόλο του θρυλικού βασιλιά της Ιθάκης αναλαμβάνει ο Ματ Ντέιμον.

Τα γυρίσματα της μυθικής ταινίας δράσης ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο και πραγματοποιούνται σε Ελλάδα, Μαρόκο, Ιταλία, Ισλανδία, Λος Άντζελες και Σκωτία. Η «Οδύσσεια» αναμένεται να είναι η πιο δαπανηρή παραγωγή στην καριέρα του Κρίστοφερ Νόλαν, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 250 εκατομμύρια δολάρια, ενώ θα αποτελέσει την πρώτη ταινία στην ιστορία που θα γυριστεί εξ ολοκλήρου με νέα τεχνολογία φιλμ IMAX.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.