Με μία τελετή στο δημαρχείο του Κοσόβου, η παγκόσμια ποπ σταρ Ντούα Λίπα (Dua Lipa) πήρε χθες την κοσοβαρική υπηκοότητα, για την προσφορά της στον πολιτισμό της «χώρας» της.

Τη διάσημη τραγουδίστρια υποδέχθηκε η πρόεδρος του Κοσσυφοπεδίου, Βγιόσα Οσμάνι, ενώ παιδάκια ντυμένα στα λευκά, παρατεταμένα στις σκάλες του δημαρχείου, τραγουδούσαν χορωδιακά μεγάλες επιτυχίες της όπως το Levitating.

Μάλιστα, η Οσμάνι ανέβασε στα social media βίντεο από τη σημερινή τελετή, γράφοντας στη λεζάντα: «Η υπερηφάνεια μας, η φωνή μας στον κόσμο, το διαμάντι του Κοσόβου — καλώς όρισες πίσω στο σπίτι, @DUALIPA»

Our pride, our voice to the world, Kosovo's gem — welcome back home, @DUALIPA! pic.twitter.com/f8jdUM87tU — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) August 1, 2025

Η πρόεδρος του Κοσόβου χαρακτήρισε μάλιστα την Ντούα Λίπα «μία από τις πιο εμβληματικές πολιτιστικές φιγούρες στην ιστορία της χώρας μας».

«Η Ντούα και το Κόσοβο ήταν πάντα αδιαχώριστες. Από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου ως στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων, έχει μεταφέρει την ιστορία μας με δύναμη, υπερηφάνεια και χάρη», έγραψε η Οσμάνι στο X, λέγοντας ότι η ευγνωμοσύνη που νιώθουν για όσα έχει κάνει η τραγουδίστρια είναι απεριόριστη.

Το 2022 η Λίπα πήρε και την αλβανική υπηκοότητα, για την προώθηση της χώρας μέσω της μουσικής και της φήμης της.

Η 29χρονη ποπ σταρ γεννήθηκε στο Λονδίνο από Κοσοβάρους-Αλβανούς γονείς.

Στα 11 χρόνια της αλλά έζησε για λίγο στην πρωτεύουσα του Κοσόβου, την Πρίστινα, όταν οι γονείς της επέστρεψαν μετά την ανεξαρτησία του Κοσόβου το 2008.

