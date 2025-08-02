Λογαριασμός
Πάμελα Άντερσον και Λίαμ Νίσον αναπαριστούν τη διάσημη σκηνή του Τιτανικού – Βίντεο 

Καθώς έκαναν βόλτα με μία βάρκα σε ποτάμι, Πάμελα και Λίαμ – ως άλλοι Ρόουζ και Τζακ – έκαναν αναπαράσταση της διάσημης σκηνής - Αποθέωση στα social media

pamela liam

Το νέο, αναπάντεχο αλλά αγαπημένο ζευγάρι του Χόλιγουντ, Λίαμ Νίσον και  Πάμελα Άντερσον, είναι μαζί και επισήμως και φαίνεται να συνδυάζουν δουλειά και διασκέδαση. 

Οι δύο ηθοποιοί αυτή την περίοδο βρίσκονταν στη Γερμανία, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «The Naked Gun», όπου πρωταγωνιστούν.

Καθώς έκαναν βόλτα με μία βάρκα σε ποτάμι, Πάμελα και Λίαμ – ως άλλοι Ρόουζ και Τζακ – έκαναν στην πλώρη αναπαράσταση της διάσημης σκηνή του Τιτανικού – με μουσικό «χαλί» το κλασσικό πλέον "My Heart Will Go On", της Σελίν Ντιόν.

@paramountpicturesgermany My laughs will go on and on! ⛴️ The Naked Gun - only in theatres from August 1. Kult 🤝 Kult! 🛳️ DIE NACKTE KANONE - ab 31.7. NUR im Kino! #NakedGun #NackteKanoneFilm #LiamNeeson #PamelaAnderson ♬ Originalton - paramountpicturesgermany

Το βίντεο ανέβασε η Paramount Pictures Germany στο TikTok την Παρασκευή - με  λεζάντα "My laughs will go on and on" και ήδη έχει γίνει viral. 

 Η 58χρονη σταρ του "Baywatch" και ο 73χρονος υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός παραδέχτηκαν ανοιχτά ότι είναι ζευγάρι πριν λίγες ημέρες. Όπως αποκάλυψαν, γνωρίστηκαν για πρώτη φορά στα γυρίσματα της κωμωδίας «Τρελές Σφαίρες» και δέθηκαν χάρη στα γλυκά που έφτιαχνε η Πάμελα και έφερνε στο πλατό. 

