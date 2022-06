Η δικαστική διαμάχη μεταξύ των δύο ηθοποιών και πρώην συζύγων, του Τζόνι Ντεπ και της Άμπερ Χερντ, έφτασε στο τέλος αφού μονοπώλησαν για αρκετές εβδομάδες το ενδιαφέρον του κοινού, ενώ αναμενόταν χτες Τρίτη 31/05 η τελική απόφαση του δικαστηρίου.

Η χτεσινή συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε σχετικά αργούς ρυθμούς με τους ενόρκους να μην έχουν βγάλει ακόμα την ετυμηγορία σχετικά με τη μήνυση που κατέθεσε ο Ντεπ εναντίον της πρώην συζύγου του για συκοφαντική δυσφήμιση, αλλά και για την μετέπειτα μήνυση της Χερντ στον ηθοποιό για κακοποιητική συμπεριφορά.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η 7μελής επιτροπή των ενόρκων θα ξεκινήσει σήμερα Τετάρτη 01/06 να εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία που παρουσίασαν οι νομικές ομάδες των ηθοποιών.

Δείτε εδώ την χτεσινή συνεδρίαση του δικαστηρίου

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, εν αναμονή της απόφασης, ο Τζόνι Ντεπ εθεάθη να παρτάρει με την Κέιτ Μος σε συναυλία στο Λονδίνο. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο, το οποίο διατηρεί καλές σχέσεις με τον πρώην της, πήγε να τον δει στο Royal Albert Hall Venue του Λονδίνου προκειμένου να τον ακούσει να ερμηνεύει διασκευές των John Lennon, Marvin Gaye και Jimi Hendrix μαζί με τον 77χρονο Μπεκ και οι δύο τους, πριν ο ηθοποιός ανέβει στην σκηνή, διασκέδασαν στα παρασκήνια.

