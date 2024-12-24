Ντένζελ Ουάσινγκτον: Βαφτίστηκε και έγινε ιερέας - Φωτογραφίες

Στον Θεό φαίνεται ότι θα αφοσιωθεί ο οσκαρικός σταρ Ντένζελ Ουάσινγκτον, ο οποίος το περασμένο Σάββατο βαφτίστηκε σε εκκλησία της Νέας Υόρκης και πήρε και την άδεια ιερέα!

Σε ηλικία 69 ετών, ο διάσημος ηθοποιός εντάχθηκε στην εκκλησία Church of God in Christ, στη Νέα Υόρκη και ο αρχιεπίσκοπος Κρίστοφερ Μπράιαντ δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες στο Facebook.

«Γιορτάζουμε την προσθήκη του ιερέα Ντένζελ Ουάσινγκτον στον κλήρο, ο οποίος έλαβε σήμερα την άδεια ιερέα στην Church of God in Christ, σε μια πραγματικά αναζωογονητική στιγμή».

Σύμφωνα με την ανάρτηση, ο διάσημος ηθοποιός πήγαινε σε αυτήν την εκκλησία από παιδί και ομολόγησε ότι ήταν «γεμάτος με Άγιο Πνεύμα», μετά την επίσκεψη του σε άλλη εκκλησία με τον ηθοποιό Ρόμπερτ Τάουνσεντ τη δεκαετία του '80.

Ο Ουάσιγκτον είπε: «Χρειάστηκε λίγος χρόνος, αλλά τελικά είμαι εδώ...Αν [ο Θεός] μπορεί να το κάνει αυτό για μένα, δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορεί να κάνει για εσάς. Ο ουρανός είναι κυριολεκτικά το όριο».

Πηγή: skai.gr

