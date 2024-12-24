Λογαριασμός
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα... happy travellers στην Παταγονία – Νέες φωτό από το ταξίδι  τους 

«Δύο ψυχές, ένας προορισμός: Παταγονία», έγραψε σε ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός

Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Παταγονία – Φωτογραφίες

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν το υπερατλαντικό ταξίδι τους στην Λατινική Αμερική, τόπο καταγωγής του πρώην μπασκετμπολίστα.

Μετά το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, το ζευγάρι βρίσκεται στην μακρινή Παταγονία, με την Αθηνά Οικονομάκου να ανεβάζει στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στο Instagram. 

«Δύο ψυχές, ένας προορισμός: Παταγονία» έγραψε σε ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός, ποζάροντας με τον αγαπημένο της μπροστά από μία λίμνη, σε ένα καταπράσινο τοπίο. 

Αθηνά Οικονομάκου
