Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα στην Παταγονία – Φωτογραφίες

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα συνεχίζουν το υπερατλαντικό ταξίδι τους στην Λατινική Αμερική, τόπο καταγωγής του πρώην μπασκετμπολίστα.

Μετά το Μπουένος Άιρες στην Αργεντινή, το ζευγάρι βρίσκεται στην μακρινή Παταγονία, με την Αθηνά Οικονομάκου να ανεβάζει στιγμιότυπα από το ταξίδι τους στο Instagram.

«Δύο ψυχές, ένας προορισμός: Παταγονία» έγραψε σε ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός, ποζάροντας με τον αγαπημένο της μπροστά από μία λίμνη, σε ένα καταπράσινο τοπίο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.