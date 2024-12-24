Μιχάλης Χατζηγιάννης: «Η Ζέτα είναι ένα κομμάτι της ζωής μου»

Για τη νέα του δουλειά αλλά και για τον χωρισμό του από τη Ζέτα Μακρυπούλια μίλησε στην εκπομπή «Breakfast @Star» ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, σχολιάζοντας και την πρόσφατη συνέντευξη που είχε δώσει η παρουσιάστρια και τα καλά λόγια που είχε πει για εκείνον.

«Δεν μπορώ να βρω τα λόγια, ούτε να περιγράψω αυτό που ένιωσα, ούτε να περιγράψω αυτό που έζησα όταν ήμασταν μαζί. Είναι τόσο πολύ ψηλά μέσα μου, ούτε που να περιγράψω τον πόνο που έζησα μετά. Αισθάνομαι πως ό,τι και να πω θα υποβαθμίσω τα πάντα. Ακόμα και το μέγεθος του πόνου», είχε σημειώσει η Ζέτα Μακρυπούλια.

Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης σημείωσε με τη σειρά του: «Ήταν μια συνέντευξη τρυφερή και ανθρώπινη, από καρδιάς. Αυτό που έχω να πω και το λέω πολλές φορές ήταν πάντα ένα κομμάτι της ζωής μου. Μακάρι οι άνθρωποι στο τέλος της διαδρομής να παραμένουν άνθρωποι».

Στην ερώτηση εάν τώρα έχει σύντροφο, ο τραγουδιστής απάντησε: «Έχω τους φίλους μου τους μουσικούς…»

