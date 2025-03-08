Ντέιβιντ Σουίμερ: Ο «Ρος» από τα Φιλαράκια τα χώνει στο Χόλιγουντ για τον αντισημιτισμό

Έξαλλος έγινε ο Ντέιβιντ Σουίμερ (David Schwimmer), ο διάσημος «Ρος» από τα Φιλαράκια, κατά την διάρκεια συνεδρίου στη Νέα Υόρκη, επικρίνοντας το Χόλιγουντ για την στάση του απέναντι στους Εβραίους και τις επιθέσεις που δέχονται, λόγω του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Σουίμερ καταφέρθηκε εναντίον συναδέλφων του ηθοποιών, αστέρων του Χόλιγουντ , που αρνούνται να μιλήσουν ενάντια στον αντισημιτισμό, λέγοντας ότι αρκετοί από αυτούς έκαναν καριέρα «βασιζόμενοι στην εβραϊκή τους ταυτότητα» είτε « παίζοντας Εβραίους στην οθόνη».

Ο 58χρονος «Ρος» παρακάλεσε τους ηθοποιούς - «ινδάλματά του» όπως είπε – να καταδικάσουν δημόσια τη ρατσιστική «κακοποίηση» των Εβραίων.

Ο ηθοποιός σημείωσε ότι μερικά από τα αστέρια στα οποία αναφερόταν είχαν «κάνει» την καριέρα τους είτε «κλίνοντας στην εβραϊκή τους ταυτότητα» είτε παίζοντας Εβραίους στην οθόνη.

«Πολλοί άνθρωποι που σέβομαι, ακόμη και μερικοί από τους ήρωές μου στην ψυχαγωγία, τη μουσική και τον αθλητισμό, επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους και να μην πουν τίποτα δημόσια. Μακάρι όμως να το κάνετε» είπε ο 58χρονος σήμερα Σουίμερ από το βήμα του συνεδρίου Never is Now.

«Κανείς δεν σας ζητά να επιλύσετε τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Απλώς πείτε ότι είστε στο πλευρό των Εβραίους φίλων, συναδέλφων και γειτόνων σας ενάντια στο μίσος και σε αυτό που συμβαίνει στις πανεπιστημιουπόλεις, τα σχολεία μας και σε εβραϊκές επιχειρήσεις. Πείτε ότι είναι εντελώς απαράδεκτο» τόνισε ο διάσημος ηθοποιός.



