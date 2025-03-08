Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στα social media, λίγους μήνες μετά τον γάμο της και ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, Γρηγόρη Μόργκαν.
Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με την φουσκωμένη κοιλίτσα της στο instagram, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν.
«Το πιο πολύτιμο και ανεκτίμητο δώρο γενεθλίων δεν έρχεται σε κουτί – έρχεται με μια μικρή καρδούλα που διάλεξε εμάς για γονείς. Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο μέλλοντα μπαμπά!» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της.
