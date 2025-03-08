Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εγκυος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Τα καλύτερα χρόνια πολλά στον σύζυγό της

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με την φουσκωμένη κοιλίτσα της, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν

Έγκυος η Ευρυδίκη Βαλαβάνη

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της στα social media, λίγους μήνες μετά τον γάμο της και ανήμερα των γενεθλίων του συζύγου της, Γρηγόρη Μόργκαν. 

Η γνωστή παρουσιάστρια δημοσίευσε φωτογραφίες με την φουσκωμένη κοιλίτσα της στο instagram, επιβεβαιώνοντας τις φήμες που κυκλοφορούσαν. 

«Το πιο πολύτιμο και ανεκτίμητο δώρο γενεθλίων δεν έρχεται σε κουτί – έρχεται με μια μικρή καρδούλα που διάλεξε εμάς για γονείς. Χρόνια πολλά στον πιο υπέροχο μέλλοντα μπαμπά!» έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ευρυδίκη Βαλαβάνη εγκυμοσύνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
72 0 Bookmark