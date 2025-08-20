Νικόλ Κίντμαν: Οι φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα

Ένα καλοκαίρι γεμάτο όμορφες στιγμές με τις κόρες της, πέρασε η παγκοσμίου φήμης ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, ταξιδεύοντας εκτός των άλλων και στην Ελλάδα.

Η 58χρονη σταρ ανάρτησε στο Instagram ένα καρουζέλ φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές της διακοπές τις κόρες της, τη 14χρονη Φέιθ και τη 17χρονη Σάντει, που έχει αποκτήσει με τον μουσικό Κιθ Έρμπαν.

Στα στιγμιότυπα βλέπουμε στιγμές ξεγνοιασιάς, τα γενέθλια της Σάντει, τις διακοπές στο νησί των Παξών, αλλά και συναυλίες/μουσικά φεστιβάλ, τα οποία παρακολούθησαν.

«Καλοκαιρινές αναμνήσεις. Τώρα πίσω στο σχολείο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον της οικογένειας, οι τρεις τους ήταν «αχώριστες» όλο το καλοκαίρι.

«Ενώ ο Κιθ βρισκόταν σε περιοδεία, η Νικόλ αφιέρωσε όλο της τον χρόνο στις κόρες της, δημιουργώντας έναν ισχυρό δεσμό μαζί τους», ανέφερε τονίζοντας πως τώρα, η προσοχή έχει στραφεί ξανά στη σχολική χρονιά στο Νάσβιλ, όπου η Νικόλ προετοιμάζει τα κορίτσια για τη νέα αρχή.

Η σταρ της μεγάλης οθόνης δεν κρύβει το πόσο δεμένη είναι με τις κόρες της.

«Είμαι πολύ κοντά και στα δύο μου κορίτσια. Καθόμαστε στα δωμάτιά τους και συζητάμε τα πιο προσωπικά θέματα· είμαι η καθοδηγήτριά τους. Μπορούν να μου πουν να σωπάσω, μπορώ να τους ζητήσω συγγνώμη, μπορώ να σταθώ απέναντί τους. Μου αρέσει αυτή η ισορροπία στη σχέση μας», είπε χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή της τον Μάιο, στο περιοδικό Allure.

Η διάσημη ηθοποιός δεν παρέλειψε να περάσει ποιοτικό χρόνο και με την αδελφή της, Aντονία, μητέρα έξι παιδιών, καθώς θεωρεί εξίσου σημαντικό να περνούν χρόνο όλοι μαζί.

«Μετά τον θάνατο της μητέρας τους, Τζανέλ, οι δύο αδελφές έχουν έρθει ακόμα πιο κοντά».

Πηγή: skai.gr

