Νικόλ Κίντμαν-Κιθ Έρμπαν: Η κοινή επιμέλεια των παιδιών και η διαμονή στο Νάσβιλ

Στις παλιές ταινίες γουέστερν έλεγαν: «Αυτή η πόλη δεν είναι αρκετά μεγάλη για τους δυο μας». Αλλά αυτό δεν ισχύει για το ζευγάρι που χωρίζει, τη Νικόλ Κίντμαν και τον Κιθ Έρμπαν, οι οποίοι έχουν ριζώσει βαθιά στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Ο καλλιτέχνης έζησε εκεί πρώτος – είναι η πατρίδα της κάντρι μουσικής, άλλωστε – και η ηθοποιός μετακόμισε μαζί του, και μετά μεγάλωσαν τα δύο τους παιδιά, τη Sunday Rose, 17 ετών, και τη Faith, 14 ετών, σε ένα τεράστιο σπίτι και σε μια κλειστή κοινότητα που ονομάζεται Northumberland.

Alert - Joint custody of the kids... and the hair stylist. Why Nicole's staying in Nashville: ALISON BOSHOFF https://t.co/SVzWR8UtaO pic.twitter.com/8wF0opPMT1 — Alert Content (@thealertcontent) November 28, 2025

Η Κίντμαν παρέμεινε στο ίδιο σπίτι, ενώ ο Έρμπαν μετακόμισε σε προσωρινή κατοικία, πολύ κοντά. Ωστόσο, και οι δύο φαίνεται να πηγαίνουν στον ίδιο κομμωτή, τον Ashley Wahler, σύμφωνα με την «Daily Mail». Δεν είναι σαφές αν και οι δύο εξακολουθούν να πηγαίνουν στην ίδια εκκλησία. Ωστόσο, τα παιδιά τους συνεχίζουν να πηγαίνουν στο ίδιο σχολείο.

Βάσει της συμφωνίας επιμέλειας που υπέγραψε ο Έρμπαν τον Αύγουστο, η ηθοποιός έχει την επιμέλεια των κοριτσιών για 306 ημέρες τον χρόνο, ενώ αυτός για 59, συμπεριλαμβανομένης της Ημέρας των Ευχαριστιών. Η Κίντμαν υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Σεπτέμβριο, επικαλούμενη ασυμβίβαστες διαφορές, και όλα τα θέματα φάνηκαν να διευθετήθηκαν γρήγορα. Φίλοι της ηθοποιού επιβεβαιώνουν ότι δεν πρόκειται να μετακομίσει σύντομα. Μάλιστα, την επόμενη άνοιξη θα ξεκινήσει τα γυρίσματα μιας νέας σειράς, «Scarpetta», για την παθολόγο Dr. Kay Scarpetta, από τη σειρά best-seller μυθιστορημάτων της Patricia Cornwell, στο Νάσβιλ.

Η Κίντμαν και ο Έρμπαν παντρεύτηκαν τον Ιούνιο του 2006 και εμφανίστηκαν μαζί για τελευταία φορά τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους.Οι θαυμαστές τους παρατήρησαν ότι κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, στην παγκόσμια περιοδεία του «High And Alive», ο Έρμπαν σταμάτησε να αναφέρεται στη σύζυγό του, ενώ προηγουμένως ανέφερε πάντα το όνομα της…«μικρής του», όπως τη φώναζε χαϊδευτικά.

Όταν η είδηση του διαζυγίου τους έγινε γνωστή, μια πηγή δήλωσε στο περιοδικό «People»: «Η Νικόλ είναι πληγωμένη και αισθάνεται προδομένη. Είναι καταστροφικό για εκείνη. Είναι σοκαρισμένη». Η πηγή ισχυρίστηκε επίσης ότι η ηθοποιός «δεν ήθελε αυτό και πάλευε να σώσει τον γάμο».



