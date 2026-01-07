Η Σίντνεϊ Σουίνι λάμπει σαν χρυσός στο γυμνό εξώφυλλο του «W» (φωτό)

Η Σίντνεϊ Σουίνι λάμπει σαν «χρυσό κορίτσι» ποζάροντας για το εξώφυλλο του περιουδικού «W». Η 28χρονη ηθοποιός επιβεβαιώνει τον τίτλο του «golden girl» του Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας στο τεύχος «Best Performances» του περιοδικού.

Η Σίντνεϊ Σουίνι ποζάρει καλυμμένη μόνο με λαμπερή μεταλλική μπογιά σώματος και ένα εντυπωσιακό κολιέ υψηλής κοσμηματοποιίας Chopard, δημιουργώντας μία από τις πιο τολμηρές εικόνες του τεύχους.

Μια φωτογράφιση που θυμίζει Κιμ Καρντάσιαν

Οι φωτογραφίες παραπέμπουν στη διαβόητη φωτογράφιση της Κιμ Καρντάσιαν για το ίδιο περιοδικό το 2010, μια δουλειά που τότε είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και αργότερα την ίδια την Καρντάσιαν να δηλώσει πως ένιωσε ότι την «εκμεταλλεύτηκαν». Αντιθέτως, η Σουίνι δείχνει να αγκαλιάζει απόλυτα την εμπειρία και το αποτέλεσμα.

Η ηθοποιός φωτογραφήθηκε σε απαλό φωτισμό, με τα χέρια της τοποθετημένα στο στήθος και τα μαλλιά της χτενισμένα σε κοντό, κυματιστό bob. Στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξήρε τον φωτογράφο Tyrone Lebon, χαρακτηρίζοντάς τον «απίστευτο». Στο ίδιο τεύχος συμμετέχουν συνολικά 16 διάσημοι, μεταξύ των οποίων οι George Clooney, A$AP Rocky και Emma Stone.

Η Σίντνεϊ Σουίνι γεννήθηκε στο Spokane της Ουάσινγκτον και από μικρή ηλικία έδειξε ενδιαφέρον για την υποκριτική. Η καριέρα της απογειώθηκε μέσα από τηλεοπτικούς ρόλους που συνδύασαν ευαισθησία και ένταση, καθιερώνοντάς την ως μία από τις πιο περιζήτητες ηθοποιούς της γενιάς της. Παράλληλα με την καλλιτεχνική της πορεία, έχει μιλήσει ανοιχτά για την πειθαρχία, τη σκληρή δουλειά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε στα πρώτα της βήματα, τονίζοντας συχνά ότι η επιτυχία της δεν ήρθε «από τη μία μέρα στην άλλη».

Στη συνέντευξή της στο περιοδικό, η ίδια αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικές στιγμές, όπως το πάρτι γενεθλίων της με θέμα το «Syd’s Planet». Με χιούμορ, θυμήθηκε επίσης την εφηβική της επιλογή να φορά Converse με πλατφόρμα: «Μου άρεσαν τα sneakers, αλλά ένιωθα πολύ κοντή. Ήταν… μια ενδιαφέρουσα επιλογή. Συγγνώμη, Converse, αλλά δεν ήταν καλή ιδέα».

Επιτυχίες και απογοητεύσεις

Η φωτογράφισή της έρχεται σε μια γλυκόπικρη περίοδο για την ίδια. Αν και οι κριτικοί επαίνεσαν τη σωματική και υποκριτική της μεταμόρφωση στην ταινία «Christy», το όνομά της απουσίαζε από τη λίστα των Χρυσών Σφαιρών 2026.

Αντίθετα, η ταινία «The Housemaid» σημειώνει μεγάλη εισπρακτική επιτυχία, με τη συνέχεια να έχει ήδη δρομολογηθεί, επιβεβαιώνοντας ότι η Σίντνεϊ Σουίνι παραμένει μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες του σύγχρονου κινηματογράφου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.