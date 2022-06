H Λέα Ρέμινι ξεσπά για τον Τομ Κρούζ: Eπιμένει στην σαϊεντολογία- Έκανε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

Ο Τομ Κρουζ βλέπει το Top Gun: Maverick να πηγαίνει... τρένο στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως, ωστόσο την ίδια ώρα δέχεται κατηγορίες για... εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας!

Ο λόγος; Η σχέση του με την εκκλησία της σαϊεντολογίας, η οποία θεωρείται από πολλούς αίρεση και την οποία ασπάστηκε ο διάσημος ηθοποιός το 1986 - προσπαθώντας έκτοτε να προσηλυτίσει τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, τον Ντέιβιντ Μπέκαμ και τον Γουίλ Σμιθ, μεταξύ άλλων.

Η ηθοποιός Λέα Ρέμινι, η οποία είχε κόψει κάθε δεσμό με τη σαϊεντολογία το 2013, δημοσίευσε τα λόγια μιας γυναίκας, της Κλερ Χάρντλεϊ, η οποία είχε υπάρξει κι αυτή μέλος της εκκλησίας στο παρελθόν.

«Οι δημοσιεύσεις για το νέο Top Gun μου θυμίζουν τον Τομ Κρουζ και τα εγκλήματά του κατά της ανθρωπότητας. Προωθεί μία επικίνδυνη αίρεση που κατέστρεψε την οικογένειά μου και παραλίγο να μου στερήσει τον γάμο αλλά και τη ζωή μου» έγραψε η Χάρντλεϊ, με τη Ρέμινι να σχολιάζει από τη μεριά της πως «ο Τομ Κρουζ ξέρει καλά τι συμβαίνει στη σαϊεντολογία, μην τον αφήσετε να σας ξεγελάσει».

Thank you to my friend @claireheadley for your courage.



You have continued to speak out despite the non-stop attacks from Scientology.



And as Claire says in her post below, Tom Cruise knows exactly what goes on in Scientology.



Don’t let the movie star charm fool you. pic.twitter.com/zQKwJWuJLj