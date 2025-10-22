Η οργάνωση MusiCares, που προσφέρει οικονομική και ιατρική στήριξη σε επαγγελματίες της μουσικής, θα τιμήσει τη Μαράια Κάρεϊ ως Πρόσωπο της Χρονιάς για το 2026, σύμφωνα με ανακοίνωση της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ.

Η πεντάκις βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια αναγνωρίζεται για τη διαρκή υποστήριξή της σε ευάλωτες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων όσων επλήγησαν από τον τυφώνα Κατρίνα και την πανδημία COVID-19.

Η Μαράια Κάρεϊ έχει ιδρύσει το «Camp Mariah» σε συνεργασία με το Fresh Air Fund, με στόχο την ενίσχυση νέων από μη προνομιούχα περιβάλλοντα, προωθώντας πρωτοβουλίες για την υγεία, την εκπαίδευση και την κοινωνική πρόνοια.

Η εκτελεστική διευθύντρια της MusiCares, Τερίσα Γουόλτερς, τόνισε ότι «η επιρροή της Μαράια Κάρεϊ εκτείνεται πολύ πέρα από την αξιοσημείωτη καλλιτεχνία της», υπογραμμίζοντας πως το έργο της αντανακλά τις αξίες της οργάνωσης και συμβάλλει ουσιαστικά στην ευημερία των επαγγελματιών της μουσικής και των κοινοτήτων τους.

Η απονομή της διάκρισης θα πραγματοποιηθεί στην 35η ετήσια εκδήλωση «Πρόσωπο της Χρονιάς», στις 30 Ιανουαρίου στο Συνεδριακό Κέντρο του Λος Άντζελες, δύο ημέρες πριν από την 67η τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Ηχογράφησης και της MusiCares, Χάρβεϊ Μέισον Τζούνιορ, χαρακτήρισε τη Μαράια Κάρεϊ ως «μία αληθινή δημιουργική δύναμη και ένα ταλέντο που εμφανίζεται μία φορά σε κάθε γενιά», σημειώνοντας ότι η καλλιτεχνία και η φωνή της διαμόρφωσαν τον ήχο της εποχής μας.

Υπενθυμίζεται ότι η διάσημη τραγουδίστρια κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα το νέο της άλμπουμ «Here for It All», το πρώτο μετά από επτά χρόνια, σύμφωνα με το Associated Press.

