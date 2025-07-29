Μαράια Κάρεϊ: Δεν επιτρέπει στον εαυτό της να γερνάει - Ο θηλυκός «Μπέντζαμιν Μπάτον»…

Η Μαράια Κάρεϊ (Mariah Carey) αποκάλυψε ότι «δεν επιτρέπει στον εαυτό της να γερνάει» καθώς πόζαρε για το εξώφυλλο του περιοδικού «Harper's Bazaar». Η εμβληματική τραγουδίστρια, 56 ετών, που πάντα εξέφραζε την παιχνιδιάρικη στάση της απέναντι στο γήρας, εξήγησε στη συνέντευξή της ότι ένα από τα νέα της τραγούδια είναι στην πραγματικότητα για το γήρας.

«Δεν το επιτρέπω, απλά δεν συμβαίνει», είπε η «βασίλισσα των Χριστουγέννων για τη σχέση της με τον χρόνο και το γήρας. «Δεν ξέρω αριθμούς. Δεν αναγνωρίζω τον χρόνο, έχω ένα νέο τραγούδι που ξεκινά με αυτή τη φράση...».

Η σταρ, που φαινόταν εντυπωσιακή στις φωτογραφίες που συνόδευαν τη συνέντευξη, δεν έχει γεράσει καθόλου από τότε που έγινε διάσημη στη δεκαετία του '90. Η Μαράια Κάρεϊ, που ήδη δούλευε στη βιομηχανία του θεάματος από τα εφηβικά της χρόνια, έχει μιλήσει στο παρελθόν για την ασυνήθιστη προσέγγισή της στο συγκεκριμένο θέμα.

«Δεν μετράω τα χρόνια. Έχω επετείους, όχι γενέθλια, γιατί γιορτάζω τη ζωή», ανέφερε με νόημα. Μίλησε, επίσης, για το πώς αποδέχεται την προσωπικότητα και τη φήμη της ως ντίβα. «Είναι μέρος της δουλειάς μου. Απλά σηκώνεσαι, ντύνεσαι, βγαίνεις έξω. Αν δεν θέλω να με δουν, μένω στο σπίτι».

Η διάσημη καλλιτέχνιδα έχει, επίσης, μιλήσει ανοιχτά για το πώς διατηρεί τη νεανική της εμφάνιση, από το να μην καπνίζει ποτέ μέχρι να φωτογραφίζεται μόνο από την «καλή της πλευρά». Η τραγουδίστρια έχει συχνά τονίσει τη σημασία των εξωτερικών παραγόντων, όπως οι γωνίες και η στάση του σώματος. Έχει παραδεχτεί σε αρκετές περιπτώσεις ότι αισθάνεται «βασανισμένη» από τον «απαίσιο» φωτισμό των οροφών.

«Εγώ είμαι αυτή που βασανίζεται περισσότερο από τον φρικτό φωτισμό σε κάθε ασανσέρ, πόρτα, γυμναστήριο – όχι ότι πηγαίνω στο γυμναστήριο. Αλλά, απλά, λέω ότι είναι φρικτός φωτισμός». Πρόσθεσε ότι «ο ήλιος είναι εντάξει, αν είναι ηλιοβασίλεμα», αλλά είναι «προσεκτική» με την έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες.

Πηγή: skai.gr

