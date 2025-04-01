Η βασίλισσα Μαίρη της Δανίας έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση καθώς παρευρέθηκε στο επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων μαζί με τον σύζυγό της, βασιλιά Φρειδερίκο Ι', κατά τη πρώτη ημέρα της τριήμερης κρατικής επίσκεψης τους στη Γαλλία.

Στο κόκκινο χαλί του Ελιζέ τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη μονάρχη της Δανίας από το 1978, μετά την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στη σκανδιναβική χώρα τον Αύγουστο του 2018.

Η βασίλισσα της Δανίας κέρδισε τις εντυπώσεις, ακόμη και της Μπριζίτ Μακρόν όπως φάνηκε από τα στιγμιότυπα που τραβήχτηκαν πριν από το επίσημο δείπνο. Ήταν ντυμένη με ένα εκρού πουκάμισο από σιφόν, στολισμένο με λουλούδια δια χειρός Clea με έδρα τη Μελβούρνη, έχοντας ψιλό λαιμό και μανσέτες.

Το συνδύασε κομψά με μία μάξι φούστα με πολύχρωμες φλοράλ λεπτομέρειες του Δανού σχεδιαστή Lasse Spangenberg ενώ πρόσθεσε επιπλέον λάμψη στην εμφάνισή της με ένα ζευγάρι εντυπωσιακά σκουλαρίκια με τοπάζι Ole Lynggaard, σε αποχρώσεις του ροζ και του μπλε. Στα χέρια της κρατούσε ένα εκρού clutch Anya Hindmarch, διακοσμημένο με πέρλες, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα Ηoney.nine. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλα επίσημα δείπνα, η βασίλισσα της Δανίας δεν φόρεσε τιάρα.

Από την πλευρά της η πρώτη κυρία της Γαλλίας επέλεξε μία μάξι δημιουργία με διάφανα μακριά μανίκια, κεντημένη με πέρλες στο αγαπημένο της χρώμα το μπλε. Την συνδύασε με εντυπωσιακά σκουλαρίκια, ασημένιες γόβες και ασορτί clutch.

Ανάμεσα στους υψηλούς καλεσμένους που βρέθηκαν στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του βασιλικού ζεύγους της Δανίας ήταν ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό και η υπουργός Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, σύμφωνα με την «Daily Mail».

