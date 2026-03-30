Μπλέικ Λάιβλι: Οι σπάνιες οικογενειακές στιγμές στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Μπλέικ Λάιβλι (Blake Lively) χάρισε στους θαυμαστές της μια σπάνια ματιά στην οικογενειακή της ζωή. Μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram, η πρωταγωνίστρια του «Gossip Girl» μοιράστηκε ένα πλούσιο καρουζέλ με στιγμιότυπα και βίντεο από το ταξίδι της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσα στις εικόνες ξεχωρίζει ένα σπάνιο καρέ με ένα από τα τέσσερα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Ράιαν Ρέινολντς (Ryan Reynolds).

Η ανάρτηση έγινε λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού σε ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας του σταρ του «Deadpool».

«Νιώθω τόση ευγνωμοσύνη για την υπέροχη εβδομάδα που πέρασα με τους αγαπημένους μου», έγραψε η Μπλέικ στη λεζάντα.

Δείτε την ανάρτηση στο Instagram:

Η ηθοποιός και μητέρα της 11χρονης Τζέιμς, της 9χρονης Ινέζ, της 6χρονης Μπέτι και του 3χρονου Όλιν, πρόσθεσε: «Ευχαριστώ τη Wrexham AFC, όλους τους παίκτες και το προσωπικό του σταδίου για αυτή τη μοναδική εμπειρία. Οι 10.000 καλύτεροι άνθρωποι για να μοιραστείς μια σειρά συγκινήσεων βρίσκονται στο Ρέξαμ».

Στις εικόνες εμφανίζονται επίσης η αδερφή της, Ρόμπιν Λάιβλι (Robyn Lively) και η Βρετανίδα παρουσιάστρια και συγγραφέας μαγειρικής, Πρου Λάιθ (Prue Leith), ενώ περιέχει και ένα σπάνιο στιγμιότυπο ενός από τα μικρότερα παιδιά της. Σύμφωνα με το E!News σε μια ελαφρώς θολή λήψη ο ηθοποιός απεικονίζεται να έχει το παιδί στους ώμους του, καθώς απολαμβάνουν τη βόλτα τους σε έναν καταπράσινο κήπο.

Παράλληλα, σε άλλα στιγμιότυπα διακρίνονται η Μπλέικ και ο Ράιαν να παρακολουθούν μαζί με φίλους τον αγώνα για το Κύπελλο Αγγλίας στην Ουαλία στις 7 Μαρτίου, ανάμεσα στη Wrexham AFC και την Τσέλσι. Παρά την ένταση της αναμέτρησης, όλα τα βλέμματα στράφηκαν στο ζευγάρι, το οποίο δεν έκρυβε την τρυφερότητά του στις κερκίδες.

«Μετά από 14,5 χρόνια μαζί, εξακολουθώ να τον φωτογραφίζω κρυφά», έγραψε η σταρ πάνω σε ένα άλλο αυθόρμητο στιγμιότυπο συμπληρώνοντας: «Είμαι τρελά ερωτευμένη μαζί του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.