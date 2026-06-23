Δίκη Λυγγερίδη: 2 εκ των 3 προστατεύομενων μαρτύρων, κρίθηκαν κατηγορούμενοι

Με τις καταθέσεις των μαρτύρων συνεχίζονται η δίκη για τα επεισόδια στου Ρέντη στις 7 Δεκεμβρίου του 2023, κατά τη διάρκεια των οποίων τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λυγγερίδης.

Πρόκειται για τους φιλάθλους, οι οποίοι και ξεκίνησαν να καταθέτουν από το πρωί, εξηγώντας και περιγράφοντας τι ακριβώς έγινε το βράδυ εκείνο, έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η απόφαση της έδρας σχετικά με τους προστατευόμενους μάρτυρες.

Ειδικότερα, ο πρόεδρος της έδρας ανακοίνωσε ότι μετά την έρευνα που διερευνήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οι δύο εκ των τριών προστατευόμενων μαρτύρων, οι οποίοι είχαν κληθεί για να καταθέσουν κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, είναι κατηγορούμενοι κι ως εκ τούτου δεν μπορούν να κληθούν και να καταθέσουν με την ιδιότητα του μάρτυρα.

Ο τρίτος κατηγορούμενος αναμένεται να καταθέσει, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος, τον Σεπτέμβριο.

Σημειώνεται πως σχετικό αίτημα για να διαπιστωθεί εάν οι προστατευόμενοι μάρτυρες έχουν και την ιδιότητα του κατηγορουμένου, είχαν υποβάλει συνήγοροι των κατηγορούμενων.

Έτσι, λοιπόν, το δικαστήριο είχε ζητήσει την εισαγγελική διάταξη, βάσει της οποίας αυτοί οι μάρτυρες είχαν τεθεί σε καθεστώς προστασίας.

Πηγή: skai.gr

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