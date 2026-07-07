Νέο ορόσημο για τη SpaceX: Εντάχθηκε στον Nasdaq 100 - Ανοίγει η πόρτα σε νέες εισροές κεφαλαίων

Η SpaceX, η διαστημική εταιρεία του Ίλον Μασκ, εντάχθηκε την Τρίτη στον δείκτη Nasdaq-100, ανοίγοντας τον δρόμο για σημαντικές νέες εισροές κεφαλαίων, καθώς τα επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν τον συγκεκριμένο χρηματιστηριακό δείκτη αναμένεται να συμπεριλάβουν τη μετοχή της στα χαρτοφυλάκιά τους.

Η SpaceX είναι σχεδόν βέβαιο ότι σύντομα θα αποτελέσει μέρος των επενδυτικών χαρτοφυλακίων πολλών ιδιωτών μέσω των λογαριασμών συνταξιοδοτικής αποταμίευσης 401(k). Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά περιλαμβάνουν αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν χρηματιστηριακούς δείκτες, όπως ο Nasdaq-100.

Μέχρι πρόσφατα, οι νεοεισηγμένες εταιρείες δεν μπορούσαν να ενταχθούν στους μεγάλους χρηματιστηριακούς δείκτες παρά μόνο μετά την παρέλευση μιας σχετικά μεγάλης περιόδου αναμονής. Ωστόσο, τον Μάιο το Nasdaq τροποποίησε τους κανόνες του, επιτρέποντας την ταχεία ένταξη («fast entry») ορισμένων μεγάλων εταιρειών που πραγματοποιούν αρχική δημόσια προσφορά (IPO) στον δείκτη Nasdaq-100. Εβδομάδες μετά, και άλλα μεγάλα χρηματιστήρια προχώρησαν σε αντίστοιχες αλλαγές των κανονισμών τους.

Η ένταξη της εταιρείας στον δείκτη αποτελεί την τελευταία σημαντική εξέλιξη για τη SpaceX, μετά την έντονη μεταβλητότητα που παρουσίασε η μετοχή της έπειτα από την IPO τον περασμένο μήνα. Η τιμή της μετοχής εκτοξεύθηκε κατά περίπου 50% μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες μετά την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, στις 12 Ιουνίου, προτού χάσει μέσα σε λίγες ημέρες σχεδόν όλα τα κέρδη που είχε καταγράψει.

Η δημόσια εγγραφή της SpaceX, η μεγαλύτερη στην ιστορία, ξεκίνησε τον περασμένο μήνα με τιμή στα 150 δολάρια ανά μετοχή.

Η αρχική δημόσια προσφορά κατέστησε τον Μασκ τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο το προβάδισμά του έναντι των υπόλοιπων μεγιστάνων του πλούτου. Μετά την πτώση της μετοχής της SpaceX την Τρίτη, η καθαρή περιουσία του Μασκ μειώθηκε στα 973 δισ. δολάρια, σύμφωνα με το Forbes. Ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, ο συνιδρυτής της Google Λάρι Πέιτζ, διαθέτει περιουσία ύψους 303 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Forbes.

Bank of America: Ξεκινάει την κάλυψη της SpaceX με σύσταση "Buy" και τιμή-στόχο τα 235 δολάρια

Εν τω μεταξύ, η SpaceX μπαίνει στο μικροσκόπιο των αναλυτών με σύσταση Buy και τιμή-στόχο τα 235 δολάρια, από τα 162 δολάρια, αφήνοντας περιθώριο ανόδου 45,1%. Η εταιρεία του Ίλον Μασκ δεν αντιμετωπίζεται πλέον μόνο ως πρωτοπόρος στις εκτοξεύσεις, αλλά ως βασικός πυλώνας της νέας διαστημικής οικονομίας.

Το πλεονέκτημά της ξεκινά από την κυριαρχία στις επαναχρησιμοποιούμενες εκτοξεύσεις και επεκτείνεται στο Starlink, το οποίο μετατρέπει τη διαστημική υποδομή σε επαναλαμβανόμενα έσοδα. Το μοντέλο είναι απλό αλλά ισχυρό: οι πύραυλοι ανοίγουν τον δρόμο, οι υπηρεσίες φέρνουν ταμειακές ροές και τα χρήματα επιστρέφουν σε νέες επενδύσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Starship, το project που μπορεί να αλλάξει τους όρους του παιχνιδιού. Αν η SpaceX πετύχει την απαιτούμενη αξιοπιστία, συχνότητα εκτοξεύσεων και πλήρη επαναχρησιμοποίηση, το κόστος μεταφοράς φορτίου στο διάστημα θα μπορούσε να μειωθεί θεαματικά, ανοίγοντας τον δρόμο για το Starlink v3 και νέες υποδομές σε τροχιά.

Η επόμενη μεγάλη υπόσχεση είναι το orbital compute, δηλαδή υπολογιστική ισχύς στο διάστημα. Για την SpaceX, αυτό θα μπορούσε να σημαίνει είσοδο σε αγορές όπως η τεχνητή νοημοσύνη και οι προηγμένες διαστημικές εφαρμογές. Με άλλα λόγια, η εταιρεία δεν θέλει απλώς να στέλνει πυραύλους στο διάστημα, θέλει να χτίσει τον «αυτοκινητόδρομο» πάνω στον οποίο θα κινηθεί η επόμενη γενιά της παγκόσμιας οικονομίας.

Πηγή: skai.gr

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