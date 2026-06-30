Ντέιβι Τσέις: Από τη «Σαμάρα» του «The Ring» στον θάνατο από AIDS στα 35

Το AIDS ήταν η αιτία θανάτου της Ντέιβι Τσέις, της ηθοποιού που έγινε γνωστή ως η ανατριχιαστική «Σαμάρα» στην ταινία τρόμου «The Ring», αλλά και ως η φωνή της Λίλο στο αγαπημένο animation της Disney «Lilo & Stitch».

Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα του ιατροδικαστή της κομητείας του Λος Άντζελες, ως αιτία θανάτου της 35χρονης ηθοποιού αναφέρεται το AIDS και η χρόνια χρήση ουσιών. Η Ντέιβι Τσέις, η οποία ήταν επίσης γνωστή ως Ντέιβι Σουάλιερ, πέθανε σε νοσοκομείο στις 16 Ιουνίου, σε ηλικία 35 ετών.

The Ring and Lilo & Stitch actress Daveigh Chase died of Aids https://t.co/GI5DuXgNo6 — BBC News (World) (@BBCWorld) June 29, 2026

Ο πατέρας της, Τζον Ντέιβιντ Σουάλιερ, δήλωσε στους «New York Times» ότι η κόρη του ήταν άστεγη και ζούσε στο Λος Άντζελες με τον σύντροφό της πριν από τον θάνατό της. Την περασμένη εβδομάδα, ο μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν Τζούνιορ, είχε δηλώσει στο BBC ότι η ηθοποιός πέθανε από σήψη, αφού είχε νοσηλευτεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες με μηνιγγίτιδα.

Η Ντέιβι Τσέις ξεκίνησε την υποκριτική σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών, ενώ έκλεισε την πρώτη της δουλειά στο Χόλιγουντ όταν ήταν επτά. Σύμφωνα με τον μάνατζέρ της, αποσύρθηκε από την υποκριτική το 2015. Ο πρώτος της τηλεοπτικός ρόλος ήταν μια μικρή εμφάνιση στη δημοφιλή σειρά «Sabrina the Teenage Witch», με πρωταγωνίστρια τη Μελίσα Τζόαν Χαρτ.

Η μεγάλη της αναγνώριση ήρθε το 2001, όταν εμφανίστηκε ως Σαμάνθα Ντάρκο στην ταινία «Donnie Darko». Αργότερα, υποδύθηκε ξανά την αδελφή του βασικού ήρωα στην ταινία «S. Darko» του 2009.

Το 2002, η Ντέιβι Τσέις πρωταγωνίστησε ως Σαμάρα Μόργκαν στο «The Ring», το αμερικανικό remake της ιαπωνικής ταινίας τρόμου για μια βιντεοκασέτα που οδηγεί στον θάνατο όσους την παρακολουθούν. Η εικόνα της, με τα μακριά μαύρα μαλλιά να καλύπτουν το πρόσωπό της, να βγαίνει από την τηλεόραση, έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του σύγχρονου horror. Για τον ρόλο της η Τσέις κέρδισε το 2003 το MTV Movie Award. Την ίδια χρονιά με το «The Ring», χάρισε τη φωνή της στη Λίλο, το μικρό κορίτσι από τη Χαβάη που λάτρευε τον Έλβις Πρίσλεϊ, στο επιτυχημένο animation της Disney «Lilo & Stitch». Ο ρόλος αυτός της χάρισε βραβείο Annie για την καλύτερη φωνητική ερμηνεία σε ταινία κινουμένων σχεδίων, ενώ συνέχισε να δανείζει τη φωνή της στον χαρακτήρα και σε μεταγενέστερα spin-offs.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, η ζωή της φέρεται να είχε πάρει δύσκολη τροπή. Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα, η Ντέιβι Τσέις είχε αντιμετωπίσει νομικά προβλήματα, μεταξύ των οποίων κατηγορίες για κατοχή ναρκωτικών και χρήση κλεμμένου οχήματος.

Πηγή: skai.gr

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