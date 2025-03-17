Η περίοδος του μέλιτος δεν έχει τελειώσει ακόμα για τη Millie Bobby Brown. Από τότε που παντρεύτηκε τον ηθοποιό Jake Bongiovi τον Μάιο, μοιράζεται γλυκές ιστορίες από τη μεγάλη τους μέρα. Σε εμφάνισή της στο επεισόδιο της 11ης Μαρτίου του podcast Call Her Daddy, αποκάλυψε περισσότερες λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένου του “επικού” πρώτου χορού που εκείνη και ο Bongiovi προετοιμάζονταν για ενάμιση χρόνο.

Ο πρώτος χορός

Η πρωταγωνίστρια του The Electric State παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε παρά να “ελέγξει κάθε λεπτομέρεια” πριν από την τελετή. Ωστόσο, κατάφερε να “αφήσει τα ηνία” μετά τους όρκους, με εξαίρεση τον εμβληματικό, εμπνευσμένο από μιούζικαλ πρώτο χορό τους.

"Κάναμε μια χορογραφημένη ρουτίνα έξι λεπτών… και δεν μπορώ να πιστέψω ότι ο Jake το έκανε πραγματικά," είπε η Brown. "Κάναμε ένα medley από το Grease, ξεκινώντας με το ‘You’re the One That I Want,’ περνώντας στο ‘Summer Nights’ και τελειώνοντας με το ‘We Stick Together.’”

Οι δυο τους ήταν ντυμένοι ως οι πρωταγωνιστές της ταινίας, η Sandy και ο Danny, και η Brown το περιέγραψε ως “επικό” και “απίστευτο.” Οι καλεσμένοι τους “δεν μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που έβλεπαν και άκουγαν,” πρόσθεσε.

"Αυτό ήταν το μόνο πράγμα που κοίταξα τον Jake και του είπα, ‘Αν με απογοητεύσεις σε αυτό… έχουμε κάνει πρόβες για ενάμιση χρόνο… πήγαμε σε μαθήματα χορού,’” εξήγησε. "Για μένα, ήταν κάτι πολύ, πολύ αυστηρό.”

Καλύτερο κι από φαντασία

Η Brown μίλησε επίσης για τον γάμο της στην εκπομπή The Tonight Show Starring Jimmy Fallon στις 11 Μαρτίου, αποκαλώντας την περίσταση “τέλεια.” Αποκάλυψε ότι αρχικά “σκηνοθετούσε όλη την εκδήλωση” σαν να ήταν παραγωγή, γιατί “έτσι είναι η φύση της.” Ωστόσο, όλα άλλαξαν όταν περπάτησε στον διάδρομο.

"Όλα έγιναν τόσο αληθινά και αγνά, και τίποτα σε αυτό δεν έμοιαζε με παραγωγή," είπε. "Ένιωσα ότι ήταν το πιο όμορφο και το πιο σημαντικό πράγμα που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου.”

