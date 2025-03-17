Τόμας Γουόκαπ: Η σέξι ανάρτηση της συζύγου του, Εστρέλα, και τα σχόλια

Ποιος είπε ότι ο γάμος σκοτώνει τον έρωτα; Μπορεί ο Τόμας Γουόκαπ και η Εστρέλα Νούρι να παντρεύτηκαν «μυστικά» τον Αύγουστο στη Μήλο, ωστόσο παραμένουν ερωτευμένοι όσο ποτέ.



Η σύντροφος του γκαρντ του Ολυμπιακού ανέβασε στο Instagram μια σέξι φωτογραφία με λευκό μπικίνι και ο Τεξανός, που είναι διεθνής με την Ελλάδα, δεν παρέλειψε να σχολιάσει. «Όλη δική μου! Είμαι ο πιο τυχερός άνδρας στη γη!», έγραψε ο 32χρονος άσος.

Υπενθυμίζεται πως ο Γουόκαπ αυτή την περίοδο είναι στη Βοστώνη ακολουθώντας ειδική θεραπεία για την μέση του, που τον ταλαιπωρεί από τις αρχές του 2025, έχοντας αγωνιστεί για τελευταία φορά τον Φεβρουάριο στον προημιτελικό του Final 8 Κυπέλλου στο Ηράκλειο.

