Μαρία Κορινθιου: Η ζήλια που της στέρησε την παραμονή στην Αμερική

Η Μαρία Κορινθίου ήταν καλεσμένη στο Καλύτερα αργά και η Αθηναΐδα Νέγκα την υποδέχτηκε με την αποκάλυψη ότι δεν ήθελε να βαφτεί πολύ.

Η ηθοποιός είπε ότι «η ομορφιά με βάραινε όταν ήμουν μικρότερη, όταν ήρθα σπουδαγμένη με την τέχνη μου από την Αμερική. Η δεκαετία των 20 σου δίνει το γερό χαστούκι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πρέπει να σηκωθείς. Το έπαιρνα πάρα πολύ προσωπικά, προσπαθούσα να το διαχειριστώ και ήμουν πολύ ευαίσθητη. Στα 30 μου μού έβγαινε θυμός. Τώρα στα 40 δε με νοιάζει» είπε.

«Έχω μεγαλώσει στο Παλαιό Ψυχικό, εκεί ήταν το πατρικό μου, είχε αγοράσει ο παππούς μου οικόπεδο μετά τον Πόλεμο. Είμαστε από την Τήνο γι' αυτό και είμαι Καθολική. Έπρεπε να πηγαίνω στο Κατηχητικό, οι γονείς μου δε θα μπορούσαν να χωρίσουν. Είμαι Χριστιανή Καθολική. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ξέρουν τι είναι Καθολικός. Μπορεί να ανεβάσω το ορθόδοξο Πάσχα και να μου πουν ότι είμαι Καθολική».

«Δεν ήθελα να επιστρέψω στην Ελλάδα από την Αμερική. Είχε λήξει η βίζα μου και επειδή ήταν 11η Σεπτεμβρίου έπρεπε να γυρίσω. Αμέλησα τη βίζα. Κάποια γυναίκα με "έδωσε". Έχω περάσει πολλά, ήταν στενάχωρο αυτό με τα δικαστήρια. Μου έκαναν πάντα επιθέσεις ζήλιας και κακίας. Ήμουν 22 χρονών παιδί που είχε πάει σε μια ξένη χώρα, είχα αυτό το πρόβλημα με την ανανέωση της βίζας και αυτή η Αμερικανο-ιταλίδα γυναίκα το εκμεταλλεύτηκε γιατί με ζήλευε. Το αγόρι της ήταν Έλληνας. Έχω βιώσει πολύ έντονα ζήλια. Δε δέχομαι τη ζήλια, έχω δουλέψει πολύ το θέμα για να προστατεύω τον εαυτό μου ψυχικά» ανέφερε.

Εμποδίζει ο Γιάννης Αϊβάζης μια νέα σχέση της; «Ο πρώην άντρας μου - Γιάννης δεν θα φύγει ποτέ από τη ζωή μου γιατί τον αγαπάω. Είναι άνθρωπός μου, είναι μεγάλο κομμάτι της ζωής μου αλλά με διαφορετικό τρόπο. Αν ένας σύντροφος δεν μπορεί να το αντέξει δεν είναι κατάλληλος. Δεν το έχω ζήσει ακόμα, θα είναι δύσκολο, αμήχανο για τον Γιάννη. Πιο δύσκολα ο Γιάννης θα δεχόταν νέο σύντροφο για μένα».



«Είναι πα΄ρα πολύ νωρίς για αυτά. Το να φτιάξω τη ζωή μου είναι να κρατάω την ψυχή μου γαλήνια. Είμαι απαιτητική με αυτούς που βάζω στη ζωή μου. Τη δεδομένη στιγμή με ενδιαφέρει να κάνω πράγματα που γεμίζουν την ψυχή μου. Όπως είναι να έρθει, καλώς να έρθει!» ανέφερε.

Η ηθοποιός μίλησε και για την κόρη της, Ισμήνη. «Έχει το σουλούπι του Γιάννη με τα χρώματά μου. Προσπάθησαν να το κρατήσω όσο πιο πολύ μπορούσα να μην έχει τηλέφωνο. Τα παιδιά είναι πολύ πιο έξυπνα. Όταν μιλάω με την κόρη μου είναι σαν να μιλάω σε γυναίκα 30 χρονών. Μας είχε βάλει να γράψουμε ότι δεν θέλει να φαίνεται. Μας έχει επιβάλλει να την κρατάμε μακριά από τη δημοσιότητα. Μόνη της έστειλε email σε σάιτ και ζήτησε να κατεβάσουν άρθρο. Είναι αυτό που την έκανε να αλλάξει γνώμη και δε θέλει να γίνει ηθοποιός» ανέφερε.

Όπως είπε, είναι 22 χρόνια στον χώρο και η μόνη ανάγκη που έχει είναι να κάνει κάτι στο εξωτερικό και να ταξιδεύει.

